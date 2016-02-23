Абдула Альхазред

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:50

андрей 32 Просмотров: 91 Комментарии: 1 +1 Вчера, 22:50 by

Смотрю на затменье, предвкушая конец.Я вижу все знаки, но я не мудрец...Вы почти как собаки, я вижу дворец,Для вас я безумец, для вас я глупец.Я слышу те песни, я вижу слова.Азатот - мой хозяин, а гуль - мой слуга.Написал для вас книгу, но цена дорога,Нет там ни души, ни покоя дождя.Не ценил я свой разум и душу всегда,Учёным из Санны когда-то был я.В Мемфисе я был и в Вавилоне тогда,Но мало узнал, и кончались года.И вот я решил: мне душа не нужна,Знанье и тайны - вот цель моя!Я видел ужасные вещи и тьму,Я видел чудовищ, неподвластных уму!Они мне шептали и звали в тюрьму,Я видел и расы - поклонялись Ему.Они сто веков давно как мертвы,Но новые слуги им снова нужны.На душе скоро будут новые швы,Душа и мой разум - вот им дары.Я понял, что знанья отныне моиИ можно их дать другим без души,Но книга моя для вас столь страшна,Что читая ее, вы сойдёте с ума!Последний мой вздох и нету меня,Мой труп унесёт тварь без лица.И даже нет тени в блеске огня,Разум мой точно разбит навсегда...Примечания:Абдула Альхазред - вымышленный персонаж, придуманный Говардом Лавкрафтом, автор Некрономикона, неотъемлемый персонаж Мифов Ктулху.

Ключевые слова: Некрономикон душа тень тьма чудовища авторский стих

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