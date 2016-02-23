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Стихи

Абдула Альхазред

Абдула Альхазред


Смотрю на затменье, предвкушая конец.
Я вижу все знаки, но я не мудрец...
Вы почти как собаки, я вижу дворец,
Для вас я безумец, для вас я глупец.

Я слышу те песни, я вижу слова.
Азатот - мой хозяин, а гуль - мой слуга.
Написал для вас книгу, но цена дорога,
Нет там ни души, ни покоя дождя.

Не ценил я свой разум и душу всегда,
Учёным из Санны когда-то был я.
В Мемфисе я был и в Вавилоне тогда,
Но мало узнал, и кончались года.
И вот я решил: мне душа не нужна,
Знанье и тайны - вот цель моя!

Я видел ужасные вещи и тьму,
Я видел чудовищ, неподвластных уму!
Они мне шептали и звали в тюрьму,
Я видел и расы - поклонялись Ему.

Они сто веков давно как мертвы,
Но новые слуги им снова нужны.
На душе скоро будут новые швы,
Душа и мой разум - вот им дары.

Я понял, что знанья отныне мои
И можно их дать другим без души,
Но книга моя для вас столь страшна,
Что читая ее, вы сойдёте с ума!

Последний мой вздох и нету меня,
Мой труп унесёт тварь без лица.
И даже нет тени в блеске огня,
Разум мой точно разбит навсегда...

Примечания:
Абдула Альхазред - вымышленный персонаж, придуманный Говардом Лавкрафтом, автор Некрономикона, неотъемлемый персонаж Мифов Ктулху.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:50
Вчера, 22:50 by андрей 32Просмотров: 91Комментарии: 1
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Ключевые слова: Некрономикон душа тень тьма чудовища авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 22:52
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Комментариев: 1 218
Местами сбивается чуть-чуть, но для дебюта неплохо. Плюс. Старайтесь, пишите.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
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