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Стихи

Волшебная гейша

Волшебная гейша


Смотрит гейша с картины лукаво.
Взгляд её сладко, томно дурманит.
Есть у гейши волшебное право:
Правой быть, даже если обманет.

Император её не дождался.
Умерла она юной, прекрасной...
От неё лишь портрет нам остался.
После смерти восстала опасной!

Я рискну! И порою ночною
Позову её магией мёртвых!
Будет гейша-вампирша со мною,
Из картины придёт в платьях чёрных.

Сказки странные скажет она.
Дымом знаки волшебные веет.
Дарит счастье без меры и дна!
И сказать слово против не смеет.

С нею я словно лучший герой.
Как на отдыхе в доме красивом.
Гейша плавно станцует со мной.
И одна в танце страстном, игривом!

В интересные игры она
Поиграет со мною лукаво.
Будет очень скромна иль вольна
Для меня. У меня это право.

С нею я самый главный, король.
Император загадок Востока.
У неё есть волшебная роль -
Быть истоком обмана, восторга!

Деньги я ей бессловесно отдам.
Захочу с ней за встречею встречи.
Друга верного, может, продам.
Только б слушать её льстивые речи!

Нет похожих на эту одну.
Гейш прекрасных других много знаю.
Только эта открыла страну,
Где счастливо, кайфово летаю!

Смотрит гейша с картины сейчас.
Как обычно, восторгом убита.
Будем с ней танцевать Лунный вальс,
Для меня её тайна открыта.

Поутру, может статься, найдут
Тело парня с кольцом обручальным.
На картине увидят: идут
Гейша с парнем-вампиром печальным...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:26
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 20:26 by ЭвиллсПросмотров: 29Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Гейша вампир картина магия смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 20:33
+2
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Комментариев: 1 147
Висела бы и висела картиной) нет ведь, надо приключений на свою Ж...
Плюс)
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