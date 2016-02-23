Волшебная гейша

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:26

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 29 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 20:26 by

Смотрит гейша с картины лукаво.Взгляд её сладко, томно дурманит.Есть у гейши волшебное право:Правой быть, даже если обманет.Император её не дождался.Умерла она юной, прекрасной...От неё лишь портрет нам остался.После смерти восстала опасной!Я рискну! И порою ночноюПозову её магией мёртвых!Будет гейша-вампирша со мною,Из картины придёт в платьях чёрных.Сказки странные скажет она.Дымом знаки волшебные веет.Дарит счастье без меры и дна!И сказать слово против не смеет.С нею я словно лучший герой.Как на отдыхе в доме красивом.Гейша плавно станцует со мной.И одна в танце страстном, игривом!В интересные игры онаПоиграет со мною лукаво.Будет очень скромна иль вольнаДля меня. У меня это право.С нею я самый главный, король.Император загадок Востока.У неё есть волшебная роль -Быть истоком обмана, восторга!Деньги я ей бессловесно отдам.Захочу с ней за встречею встречи.Друга верного, может, продам.Только б слушать её льстивые речи!Нет похожих на эту одну.Гейш прекрасных других много знаю.Только эта открыла страну,Где счастливо, кайфово летаю!Смотрит гейша с картины сейчас.Как обычно, восторгом убита.Будем с ней танцевать Лунный вальс,Для меня её тайна открыта.Поутру, может статься, найдутТело парня с кольцом обручальным.На картине увидят: идутГейша с парнем-вампиром печальным...

Ключевые слова: Гейша вампир картина магия смерть авторский стих

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