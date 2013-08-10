Чёрт в бане

Чёрт в банеОднажды с другом возле бани
Мы замутили пикничок-с.
Шла бухара-ура. Я пьяный
Заснул, уткнувшийся в плечо.
Чу, ближе к ночи: глас вопящий
Как из ведра вдруг окатил
Меня с макушки и до пятки.
Я протрезвился. Что за дичь?
Орал приятель мой, что в бане
Уже потел который час.
Я вилы в руки взял и замер.
В окне какой-то чертопляс
Виднелся с длинными рогами
И рожа свинская, ей-бо!
Согнул козла бы в рог бараний,
Да с дверью вдруг столкнулся лбом.
Упал, подняться нету силы.
В башке творится кавардак.
Из бани выскочил чертило
И снёс мне тазиком чердак.
Кой-как очухался от боли,
Гляжу – в погоне за чертОм
Приятель мой с лопатой голый
Вдоль бани бегает кругом.
Хотели мы поймать свиноту,
Но тот был далеко не лох.
Перемахнул забор сосновый
И прыгнул чёрт в чертополох.
Посля исчез в болотных дебрях.
Иль, может, скрылся за рекой…
А мы ходили по деревне,
Как два каких-то иванько.
Хотели в ночь собрать бригаду -
Достать из-под земли чертА.
Но люди так сказали:
- Надо
Вам бросить квасить навсегда.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:54
Сегодня, 07:54 by johnny-max-cageПросмотров: 411Комментарии: 3
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