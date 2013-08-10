Чёрт в бане

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:54

johnny-max-cage Просмотров: 411 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 07:54 by

Однажды с другом возле баниМы замутили пикничок-с.Шла бухара-ура. Я пьяныйЗаснул, уткнувшийся в плечо.Чу, ближе к ночи: глас вопящийКак из ведра вдруг окатилМеня с макушки и до пятки.Я протрезвился. Что за дичь?Орал приятель мой, что в банеУже потел который час.Я вилы в руки взял и замер.В окне какой-то чертоплясВиднелся с длинными рогамиИ рожа свинская, ей-бо!Согнул козла бы в рог бараний,Да с дверью вдруг столкнулся лбом.Упал, подняться нету силы.В башке творится кавардак.Из бани выскочил чертилоИ снёс мне тазиком чердак.Кой-как очухался от боли,Гляжу – в погоне за чертОмПриятель мой с лопатой голыйВдоль бани бегает кругом.Хотели мы поймать свиноту,Но тот был далеко не лох.Перемахнул забор сосновыйИ прыгнул чёрт в чертополох.Посля исчез в болотных дебрях.Иль, может, скрылся за рекой…А мы ходили по деревне,Как два каких-то иванько.Хотели в ночь собрать бригаду -Достать из-под земли чертА.Но люди так сказали:- НадоВам бросить квасить навсегда.

Ключевые слова: Чёрт баня пьянство погоня ночь видео авторский стих

Другие, подобные истории: