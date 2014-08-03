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Стихи

Весельчак без головы

Приключился, помню, случай,
Что не описать пером.
Расскажу его до кучи.
Дело было вечерком.

Златом на оконной кромке
Разлеглась уже луна.
Я сидел и очень громко
Чай хлебал из стаканА.

Вдруг удар глухой раздался,
Что нарушил весь уют.
Но - ни голоса, ни гвалта.
“Кто стучится в дверь мою?”

Не ответили на фразу...
Сделав несколько шагов,
Подхожу к двери и сразу
Отворяю – никого.

Чую лишь по половицам
(В то поверилось едва),
В дом успела закатиться
Озорная голова!

До затылка рот открыла,
Неприлично хохоча.
Не лицо - свиное рыло,
То, что просит кирпича.

Билась лбом она об стенку,
Лезла рожа на рожон,
Поросячьи вздёрнув зенки,
В коих был я отражён

И испужен до предела.
Это видано ли где,
Чтобы тыковка без тела
Гарцевала в чехарде?

С места прыгала на место.
Видно, тёртый был калач.
Так что в ловле бесполезной
Я почти сошёл на плач.

Весь покусанный зубами
Оголтелой головы,
Обессилев со слезами,
Я отчаянно завыл.

И готов поклясться Богом:
За оконцем чей-то бег
Промелькнул, и на подмогу
В дом ворвался челобрек.

Мчался через палисадник,
В чёрти что он был одет.
Безголовый, как тот всадник
Из романа прошлых лет.

Спохватился не на шутку.
Перед тем, как молвить речь,
Он главу со звуком жутким
Водрузил промежду плеч.

“Не взыщите за охальство,
Я - безбашенный типаж.
Голова моя лихая
Учинила саботаж.

Потерял её случайно!” –
Оправдался весельчак.
И затем скорей умчался
Восвояси, хохоча.



Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 17:29
Вчера, 17:29 by johnny-max-cageПросмотров: 313Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Голова вечер луна безголовый видео авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 18:10
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (4971|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 4 953
И стих хороший, и клип забавный))
Ну, как и предыдущий раз)
Плюс. Я первая))
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#2 написал: Шаги за Спиной
Вчера, 18:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Круто! Люблю я ваши стихи))) и вас как автора тоже))
Зарегистрирован: 29.01.2017
#3 написал: Tigger power
Вчера, 19:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 184
Как всегда задорно, стих хорош))) плюсище
Зарегистрирован: 9.12.2016
#4 написал: johnny-max-cage
Вчера, 19:50
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (161|0)
Публикаций: 289
Комментариев: 2 973
Цитата: Летяга
И стих хороший, и клип забавный))
Ну, как и предыдущий раз)
Плюс. Я первая))

Приветствую!)) Cпасибо огромное!))) Всегда рад - позабавить!))))

Цитата: Шаги за Спиной
Круто! Люблю я ваши стихи))) и вас как автора тоже))

Привет!)))) Спасибо тебе!))))))

Цитата: Tigger power
Как всегда задорно, стих хорош))) плюсище

Приветствую!))) Респект, Ольга!
Зарегистрирован: 21.04.2012
              
#5 написал: qqq666
Вчера, 22:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (56|-1)
Публикаций: 92
Комментариев: 1 613
Классно получилось уважаю КиШ...
Зарегистрирован: 23.12.2012
      
#6 написал: johnny-max-cage
Вчера, 22:27
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (161|0)
Публикаций: 289
Комментариев: 2 973
Я - тоже!
Спасибо))))))
Зарегистрирован: 21.04.2012
              
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