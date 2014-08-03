Весельчак без головы

Весельчак без головыПриключился, помню, случай,
Что не описать пером.
Расскажу его до кучи.
Дело было вечерком.
Златом на оконной кромке
Разлеглась уже луна.
Я сидел и очень громко
Чай хлебал из стаканА.
Вдруг удар глухой раздался,
Что нарушил весь уют.
Но - ни голоса, ни гвалта.
“Кто стучится в дверь мою?”
Не ответили на фразу...
Сделав несколько шагов,
Подхожу к двери и сразу
Отворяю – никого.
Чую лишь по половицам
(В то поверилось едва),
В дом успела закатиться
Озорная голова!
До затылка рот открыла,
Неприлично хохоча.
Не лицо - свиное рыло,
То, что просит кирпича.
Билась лбом она об стенку,
Лезла рожа на рожон,
Поросячьи вздёрнув зенки,
В коих был я отражён
И испужен до предела.
Это видано ли где,
Чтобы тыковка без тела
Гарцевала в чехарде?
С места прыгала на место.
Видно, тёртый был калач.
Так что в ловле бесполезной
Я почти сошёл на плач.
Весь покусанный зубами
Оголтелой головы,
Обессилев со слезами,
Я отчаянно завыл.
И готов поклясться Богом:
За оконцем чей-то бег
Промелькнул, и на подмогу
В дом ворвался челобрек.
Мчался через палисадник,
В чёрти что он был одет.
Безголовый, как тот всадник
Из романа прошлых лет.
Спохватился не на шутку.
Перед тем, как молвить речь,
Он главу со звуком жутким
Водрузил промежду плеч.
“Не взыщите за охальство,
Я - безбашенный типаж.
Голова моя лихая
Учинила саботаж.
Потерял её случайно!” –
Оправдался весельчак.
И затем скорей умчался
Восвояси, хохоча.
Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 17:29
Вчера, 17:29 by johnny-max-cageПросмотров: 313Комментарии: 6
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