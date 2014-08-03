Весельчак без головы

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 17:29

johnny-max-cage Просмотров: 313 Комментарии: 6 +5 Вчера, 17:29 by

Приключился, помню, случай,Что не описать пером.Расскажу его до кучи.Дело было вечерком.Златом на оконной кромкеРазлеглась уже луна.Я сидел и очень громкоЧай хлебал из стаканА.Вдруг удар глухой раздался,Что нарушил весь уют.Но - ни голоса, ни гвалта.“Кто стучится в дверь мою?”Не ответили на фразу...Сделав несколько шагов,Подхожу к двери и сразуОтворяю – никого.Чую лишь по половицам(В то поверилось едва),В дом успела закатитьсяОзорная голова!До затылка рот открыла,Неприлично хохоча.Не лицо - свиное рыло,То, что просит кирпича.Билась лбом она об стенку,Лезла рожа на рожон,Поросячьи вздёрнув зенки,В коих был я отражёнИ испужен до предела.Это видано ли где,Чтобы тыковка без телаГарцевала в чехарде?С места прыгала на место.Видно, тёртый был калач.Так что в ловле бесполезнойЯ почти сошёл на плач.Весь покусанный зубамиОголтелой головы,Обессилев со слезами,Я отчаянно завыл.И готов поклясться Богом:За оконцем чей-то бегПромелькнул, и на подмогуВ дом ворвался челобрек.Мчался через палисадник,В чёрти что он был одет.Безголовый, как тот всадникИз романа прошлых лет.Спохватился не на шутку.Перед тем, как молвить речь,Он главу со звуком жуткимВодрузил промежду плеч.“Не взыщите за охальство,Я - безбашенный типаж.Голова моя лихаяУчинила саботаж.Потерял её случайно!” –Оправдался весельчак.И затем скорей умчалсяВосвояси, хохоча.

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