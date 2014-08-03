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Стихи

Могучее кольцо

Какое странное кольцо...
Дизайн простой, довольно милый...
И не подумать никогда,
Как много в нём ужасной силы!

Меня прельщает эта власть.
Хочу ли я её терять?..

И вот стою я на краю,
А подо мной пылает лава!
Я должен миссию свою
Исполнить, что б со мной ни стало!

Я должен выбросить кольцо...
Это мой долг, в конце концов!

Кидаю из последних сил,
В груди от горя - бездна ада...
Вдруг старшина кричит: "Дебил!
Да не кольцо кидай, грана...


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:30
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 14:30 by Почетный святойПросмотров: 116Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Кольцо вулкан Толкин случай на учениях авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 14:32
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12481|-4)
Публикаций: 1 196
Комментариев: 9 743
Ой, не могу)))
А с такой патетикой начиналось!
Миллион плюсов!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
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