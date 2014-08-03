Могучее кольцо

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:30

Причина: Стилистика автора сохранена

Почетный святой Просмотров: 116 Комментарии: 1 +1 Вчера, 14:30 by

Какое странное кольцо...Дизайн простой, довольно милый...И не подумать никогда,Как много в нём ужасной силы!Меня прельщает эта власть.Хочу ли я её терять?..И вот стою я на краю,А подо мной пылает лава!Я должен миссию своюИсполнить, что б со мной ни стало!Я должен выбросить кольцо...Это мой долг, в конце концов!Кидаю из последних сил,В груди от горя - бездна ада...Вдруг старшина кричит: "Дебил!Да не кольцо кидай, грана...

Ключевые слова: Кольцо вулкан Толкин случай на учениях авторский стих

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