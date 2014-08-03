Могучее кольцо

Могучее кольцоКакое странное кольцо...
Дизайн простой, довольно милый...
И не подумать никогда,
Как много в нём ужасной силы!
Меня прельщает эта власть.
Хочу ли я её терять?..
И вот стою я на краю,
А подо мной пылает лава!
Я должен миссию свою
Исполнить, что б со мной ни стало!
Я должен выбросить кольцо...
Это мой долг, в конце концов!
Кидаю из последних сил,
В груди от горя - бездна ада...
Вдруг старшина кричит: "Дебил!
Да не кольцо кидай, грана...
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:30
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 14:30 by Почетный святойПросмотров: 116Комментарии: 1
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