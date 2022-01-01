ВалькирияЯ так далеко, так далеко…
Как бы близко не находился!
Полынь под пушистым порошком,
До ней среди грязи и чисел
Не добраться бегом и ползком.
В горле неразделённый комок…
Смотрят сопя чёрные окна,
Борщевики хранят бурелом -
Года порабощённый образ;
Зубастой пастью клацает смок.
Валькирия, стеклянный доспех -
В биче ветров тебя я вижу!
Несовместимо теченье лет,
Непокорна плоть из гранита,
Лучезарный бессмысленен смех.
Никого, кто спасёт пустоту,
Кто сможет отмашку дать "вольно",
И "Кардинала" не предпочту
В спасении Тульпы от боли,
Избавленью от боли вокруг.
"Дай наконец вцепиться в него!" -
Моя Тень кричит одичало.
Холод и жар, уже всё-равно,
Только зубы сцепляет ядом,
Если она сменяет лицо.
Думаю всплеском о неродной:
Реки крови, крыло отбито.
"Реви, кусай, руби, бей рукой,
Но она не будет убита!" -
На заре говорил мне стригой.
Сегодня, 07:56 by Роман ЗоркинПросмотров: 26Комментарии: 0
Ключевые слова: Тульпа сущности любовь лирика авторский стих