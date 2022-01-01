Валькирия

Роман Зоркин Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:56 by

Я так далеко, так далеко…Как бы близко не находился!Полынь под пушистым порошком,До ней среди грязи и чиселНе добраться бегом и ползком.В горле неразделённый комок…Смотрят сопя чёрные окна,Борщевики хранят бурелом -Года порабощённый образ;Зубастой пастью клацает смок.Валькирия, стеклянный доспех -В биче ветров тебя я вижу!Несовместимо теченье лет,Непокорна плоть из гранита,Лучезарный бессмысленен смех.Никого, кто спасёт пустоту,Кто сможет отмашку дать "вольно",И "Кардинала" не предпочтуВ спасении Тульпы от боли,Избавленью от боли вокруг."Дай наконец вцепиться в него!" -Моя Тень кричит одичало.Холод и жар, уже всё-равно,Только зубы сцепляет ядом,Если она сменяет лицо.Думаю всплеском о неродной:Реки крови, крыло отбито."Реви, кусай, руби, бей рукой,Но она не будет убита!" -На заре говорил мне стригой.

Ключевые слова: Тульпа сущности любовь лирика авторский стих

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