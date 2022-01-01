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Стихи

Валькирия

Я так далеко, так далеко…

Как бы близко не находился!

Полынь под пушистым порошком,

До ней среди грязи и чисел

Не добраться бегом и ползком.


В горле неразделённый комок…

Смотрят сопя чёрные окна,

Борщевики хранят бурелом -

Года порабощённый образ;

Зубастой пастью клацает смок.


Валькирия, стеклянный доспех -

В биче ветров тебя я вижу!

Несовместимо теченье лет,

Непокорна плоть из гранита,

Лучезарный бессмысленен смех.


Никого, кто спасёт пустоту,

Кто сможет отмашку дать "вольно",

И "Кардинала" не предпочту

В спасении Тульпы от боли,

Избавленью от боли вокруг.


"Дай наконец вцепиться в него!" -

Моя Тень кричит одичало.

Холод и жар, уже всё-равно,

Только зубы сцепляет ядом,

Если она сменяет лицо.


Думаю всплеском о неродной:

Реки крови, крыло отбито.

"Реви, кусай, руби, бей рукой,

Но она не будет убита!" -

На заре говорил мне стригой.

Сегодня, 07:56 by Роман ЗоркинПросмотров: 26Комментарии: 0
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Ключевые слова: Тульпа сущности любовь лирика авторский стих

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