Памяти безымянному солдату- Помоги, спаси и сохрани! -
Кричал солдат в ночи, погрязшей в боли,
Над ним сверкали пули и огни,
С ума сходил он, находясь в неволе...
Открыли клетку и ударили поддых,
Его убили? Крик отчаянья не слышен...
Сломался? Нет! Лишь временно затих,
Он будет биться, но дыхание все тише:
Солдат сейчас средь тысячи миров,
Вокруг него стоят родные братья,
Нашедшие в земле свой кров,
А где? Никто не знает, вспоминать лишь...
Сильны их души - и за гранью держат строй!
Во власти Смерти они так же - брат за брата,
И басом говорят: "Вернись домой!"
Пока в рядах их места нет солдату...
Очнулся он израненный, без сил,
Врагом не сломлен его дух, и он услышал,
Как кто-то рядом так знакомо говорил:
"Вставай, боец! Свои! И будь потише".
Через окопы шли под хлынувшим дождём,
Повсюду мёртвые враги! Свои ребята...
Подумал он: "Ещё мы поживём!"
И в этот миг разорвалась граната...
Солдат сейчас средь тысячи миров,
Вокруг него стоят родные братья,
Нашедшие в земле свой кров,
А где? Никто не знает, вспоминать лишь...
Вчера, 17:05 by QustoПросмотров: 150Комментарии: 2
Ключевые слова: Солдат неволя братья грань авторский стих