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Стихи

Памяти безымянному солдату

- Помоги, спаси и сохрани! -
Кричал солдат в ночи, погрязшей в боли,
Над ним сверкали пули и огни,
С ума сходил он, находясь в неволе...
Открыли клетку и ударили поддых,
Его убили? Крик отчаянья не слышен...
Сломался? Нет! Лишь временно затих,
Он будет биться, но дыхание все тише:
Солдат сейчас средь тысячи миров,
Вокруг него стоят родные братья,
Нашедшие в земле свой кров,
А где? Никто не знает, вспоминать лишь...
Сильны их души - и за гранью держат строй!
Во власти Смерти они так же - брат за брата,
И басом говорят: "Вернись домой!"
Пока в рядах их места нет солдату...
Очнулся он израненный, без сил,
Врагом не сломлен его дух, и он услышал,
Как кто-то рядом так знакомо говорил:
"Вставай, боец! Свои! И будь потише".
Через окопы шли под хлынувшим дождём,
Повсюду мёртвые враги! Свои ребята...
Подумал он: "Ещё мы поживём!"
И в этот миг разорвалась граната...
Солдат сейчас средь тысячи миров,
Вокруг него стоят родные братья,
Нашедшие в земле свой кров,
А где? Никто не знает, вспоминать лишь...

Вчера, 17:05 by QustoПросмотров: 150Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Солдат неволя братья грань авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 17:08
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 359
Комментариев: 7 508
Стих шикарный! До слёз. Спасибо,Паш.
Океанический плюс от меня.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#2 написал: Tigger power
Вчера, 20:23
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2970|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 153
Огромный плюс+++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
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