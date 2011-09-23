Памяти безымянному солдату

Qusto Просмотров: 150 Комментарии: 2 +6 Вчера, 17:05 by

- Помоги, спаси и сохрани! -Кричал солдат в ночи, погрязшей в боли,Над ним сверкали пули и огни,С ума сходил он, находясь в неволе...Открыли клетку и ударили поддых,Его убили? Крик отчаянья не слышен...Сломался? Нет! Лишь временно затих,Он будет биться, но дыхание все тише:Солдат сейчас средь тысячи миров,Вокруг него стоят родные братья,Нашедшие в земле свой кров,А где? Никто не знает, вспоминать лишь...Сильны их души - и за гранью держат строй!Во власти Смерти они так же - брат за брата,И басом говорят: "Вернись домой!"Пока в рядах их места нет солдату...Очнулся он израненный, без сил,Врагом не сломлен его дух, и он услышал,Как кто-то рядом так знакомо говорил:"Вставай, боец! Свои! И будь потише".Через окопы шли под хлынувшим дождём,Повсюду мёртвые враги! Свои ребята...Подумал он: "Ещё мы поживём!"И в этот миг разорвалась граната...Солдат сейчас средь тысячи миров,Вокруг него стоят родные братья,Нашедшие в земле свой кров,А где? Никто не знает, вспоминать лишь...

Ключевые слова: Солдат неволя братья грань авторский стих

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