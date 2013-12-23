По ту сторону аватара

По ту сторону аватараТам, за аватаром, скрывается вселенское зло.
За улыбчивой маской веселого клоуна сидит - Оно.
Не верь глазам своим, не верь ушам - всё враки.
Любая красивая кукла превращается в Чаки.
Нечистая сила по ночам не дремлет.
Просыпаются вампиры, упыри и вурдалаки,
Которые выпьют всё твое время.
Не играй с призраком в пятнашки.
На экране блестит алое пятнышко.
За аватаром святой монашки
Скрывается безумная долбоняшка,
Заставляя молиться до крови на лбу.
Она будет висеть на твоем горбу,
А когда наступит Хеллуин,
Она спляшет на твоем гробу
И засмеется, как Харли Квин.
Добрый человек раздает печеньки -
Это Джефф-убийца-извращенец.
Беги скорее, выключай телефон.
Пока в дверь не постучал - Он.
И не заходи в Интернет, давай спи!
А то Хагги-Вагги вычислит твой ай-пи...
Ну а мы начнем здесь куролесить,
Наполняя бокалы красной плесенью.
Эй вы, юные, взрослые и старые!
Вас ждут любимые блюда.
Надевайте скорее аватары,
К нам идут люди.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:24
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:24 by johnny-max-cageПросмотров: 74Комментарии: 5
Ключевые слова: Аватар зло юмор персонажи авторский стих