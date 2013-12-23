По ту сторону аватара

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:24

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 74 Комментарии: 5 +2 Вчера, 17:24 by

Там, за аватаром, скрывается вселенское зло.За улыбчивой маской веселого клоуна сидит - Оно.Не верь глазам своим, не верь ушам - всё враки.Любая красивая кукла превращается в Чаки.Нечистая сила по ночам не дремлет.Просыпаются вампиры, упыри и вурдалаки,Которые выпьют всё твое время.Не играй с призраком в пятнашки.На экране блестит алое пятнышко.За аватаром святой монашкиСкрывается безумная долбоняшка,Заставляя молиться до крови на лбу.Она будет висеть на твоем горбу,А когда наступит Хеллуин,Она спляшет на твоем гробуИ засмеется, как Харли Квин.Добрый человек раздает печеньки -Это Джефф-убийца-извращенец.Беги скорее, выключай телефон.Пока в дверь не постучал - Он.И не заходи в Интернет, давай спи!А то Хагги-Вагги вычислит твой ай-пи...Ну а мы начнем здесь куролесить,Наполняя бокалы красной плесенью.Эй вы, юные, взрослые и старые!Вас ждут любимые блюда.Надевайте скорее аватары,К нам идут люди.

Ключевые слова: Аватар зло юмор персонажи авторский стих

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