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Стихи

По ту сторону аватара

Там, за аватаром, скрывается вселенское зло.
За улыбчивой маской веселого клоуна сидит - Оно.
Не верь глазам своим, не верь ушам - всё враки.
Любая красивая кукла превращается в Чаки.
Нечистая сила по ночам не дремлет.
Просыпаются вампиры, упыри и вурдалаки,
Которые выпьют всё твое время.
Не играй с призраком в пятнашки.
На экране блестит алое пятнышко.
За аватаром святой монашки
Скрывается безумная долбоняшка,
Заставляя молиться до крови на лбу.
Она будет висеть на твоем горбу,
А когда наступит Хеллуин,
Она спляшет на твоем гробу
И засмеется, как Харли Квин.
Добрый человек раздает печеньки -
Это Джефф-убийца-извращенец.
Беги скорее, выключай телефон.
Пока в дверь не постучал - Он.
И не заходи в Интернет, давай спи!
А то Хагги-Вагги вычислит твой ай-пи...
Ну а мы начнем здесь куролесить,
Наполняя бокалы красной плесенью.
Эй вы, юные, взрослые и старые!
Вас ждут любимые блюда.
Надевайте скорее аватары,
К нам идут люди.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:24
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:24 by johnny-max-cageПросмотров: 74Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Аватар зло юмор персонажи авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:26
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 127
Комментариев: 6 948
А мой тогда что? scream
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Tigger power
Вчера, 17:31
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2959|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 135
Прикольно))) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#3 написал: johnny-max-cage
Вчера, 17:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (235|0)
Публикаций: 365
Комментариев: 3 257
Цитата: зелёное яблочко
А мой тогда что? scream

За немыми рыбками скрывается общительная натура! :)
Цитата: Tigger power
Прикольно))) +++++

Спасиб, Оля! :)
За Тигром скрывается белый и пушистый кот!

Еще чуть чуть и шаманить начну, в бубен бить и лечить болезни через аватар! :))
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#4 написал: Tigger power
Вчера, 22:03
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2959|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 135
Цитата: johnny-max-cage
Еще чуть чуть и шаманить начну, в бубен бить и лечить болезни через аватар! :))

Снимать порчи, и заговаривать родимчик)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#5 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 02:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (235|0)
Публикаций: 365
Комментариев: 3 257
Цитата: Tigger power
Цитата: johnny-max-cage
Еще чуть чуть и шаманить начну, в бубен бить и лечить болезни через аватар! :))

Снимать порчи, и заговаривать родимчик)))

Да! :)))
И плясать в меховой шубе летом у костра! :)))
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
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