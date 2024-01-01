После заката

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:02

Причина: Стилистика автора сохранена

Pennywise Просмотров: 54 Комментарии: 0 +1 Вчера, 11:02 by

На неё устремлён его взгляд,Она тихо сопит на кровати,Искрятся глаза её, щеки горят.Последнее время он думал о яде,Но нет; не поймут, не простят.«Отпусти!» шепчет она, «Уже не твоя!»Парень молчит, стиснув зубы,Эмоциям бурным противостоя.Он подошёл к шкафу и, облизнув губы,Достал пыльную книгу из груды старья.В лице поменялась буквально она;Взъерошилась, сморщилась, помутнели глаза,Словно явился внезапно сам Сатана.За окном непогода; холод, гроза.Он уверен: к этому явлению причастна Она.Тени сгущаются, скоро закат.Священник прибудет в ближайшее время,И начнут экзорцизма обряд.Одержимость – нелегкое бремя,Но ради любви не бывает преград.

Ключевые слова: Сон глаза непогода экзорцизм авторский стих

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