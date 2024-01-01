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Стихи

После заката

На неё устремлён его взгляд,
Она тихо сопит на кровати,
Искрятся глаза её, щеки горят.
Последнее время он думал о яде,
Но нет; не поймут, не простят.

«Отпусти!» шепчет она, «Уже не твоя!»
Парень молчит, стиснув зубы,
Эмоциям бурным противостоя.
Он подошёл к шкафу и, облизнув губы,
Достал пыльную книгу из груды старья.

В лице поменялась буквально она;
Взъерошилась, сморщилась, помутнели глаза,
Словно явился внезапно сам Сатана.
За окном непогода; холод, гроза.
Он уверен: к этому явлению причастна Она.

Тени сгущаются, скоро закат.
Священник прибудет в ближайшее время,
И начнут экзорцизма обряд.
Одержимость – нелегкое бремя,
Но ради любви не бывает преград.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:02
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 11:02 by PennywiseПросмотров: 54Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон глаза непогода экзорцизм авторский стих

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