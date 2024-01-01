Гадание. Суженый

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:14

Причина: Стилистика автора сохранена

Volad Просмотров: 36 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:14 by

На столе горит свеча,Пуская копоть, освещая зеркала.В полутьме, в её лучахТеней узоры созерцают ритуал.В ночь гадаетДома девушка одна.Тьма скрывает.Пусть раскроется судьба!Два слова: "Суженый, явись."Узоры в зеркалах сплелись,Отчётлив виден силуэт -Не может... Быть не может... нет!Вдребезги разбиты стёкла!Злая шутка, это ложь!Умер он. Судьба жестока,Но судьбу не проведёшь.Холодает,Свечка гаснет у стола...Не прощаютЛюбопытства зеркала!

Ключевые слова: Гадание суженый зеркала авторский стих

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