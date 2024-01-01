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Стихи

Гадание. Суженый

На столе горит свеча,
Пуская копоть, освещая зеркала.
В полутьме, в её лучах
Теней узоры созерцают ритуал.

В ночь гадает
Дома девушка одна.
Тьма скрывает.
Пусть раскроется судьба!

Два слова: "Суженый, явись."
Узоры в зеркалах сплелись,
Отчётлив виден силуэт -
Не может... Быть не может... нет!

Вдребезги разбиты стёкла!
Злая шутка, это ложь!
Умер он. Судьба жестока,
Но судьбу не проведёшь.

Холодает,
Свечка гаснет у стола...
Не прощают
Любопытства зеркала!


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:14
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 10:14 by VoladПросмотров: 36Комментарии: 0
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Ключевые слова: Гадание суженый зеркала авторский стих

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