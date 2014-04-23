ГримуарОн сидит и долго ждёт
зная то, что час придёт.
Устремив свой дикий взгляд
в тьму и дышит, словно зверь,
но открыть не может дверь.
Бессонной ночью для обряда,
зажжёшь свечу, создав нуар.
И с лёгким трепетом и страхом,
читать возьмёшься Гримуар.
Как вдруг волной накроет ропот,
и в тишине раздастся шёпот.
Устав от сумрака и тлена,
Зло жаждет вырваться из плена.
Ты держишь ключ в своих руках,
и стоит только повернуть.
Ты попадаешь на дорогу,
с которой больше не свернуть.
Не отвечай, услышав голос,
забудь об этом навсегда.
А стоит только раз ответить,
он не отпустит никогда.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:50 by PeccatorПросмотров: 103Комментарии: 1
Ключевые слова: Гримуар путь зло авторский стих