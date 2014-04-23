Гримуар

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Peccator Просмотров: 103 Комментарии: 1 +1 Вчера, 19:50 by

Он сидит и долго ждётзная то, что час придёт.Устремив свой дикий взглядв тьму и дышит, словно зверь,но открыть не может дверь.Бессонной ночью для обряда,зажжёшь свечу, создав нуар.И с лёгким трепетом и страхом,читать возьмёшься Гримуар.Как вдруг волной накроет ропот,и в тишине раздастся шёпот.Устав от сумрака и тлена,Зло жаждет вырваться из плена.Ты держишь ключ в своих руках,и стоит только повернуть.Ты попадаешь на дорогу,с которой больше не свернуть.Не отвечай, услышав голос,забудь об этом навсегда.А стоит только раз ответить,он не отпустит никогда.

Ключевые слова: Гримуар путь зло авторский стих

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