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Стихи

Гримуар

Он сидит и долго ждёт
зная то, что час придёт.
Устремив свой дикий взгляд
в тьму и дышит, словно зверь,
но открыть не может дверь.

Бессонной ночью для обряда,
зажжёшь свечу, создав нуар.
И с лёгким трепетом и страхом,
читать возьмёшься Гримуар.

Как вдруг волной накроет ропот,
и в тишине раздастся шёпот.
Устав от сумрака и тлена,
Зло жаждет вырваться из плена.

Ты держишь ключ в своих руках,
и стоит только повернуть.
Ты попадаешь на дорогу,
с которой больше не свернуть.

Не отвечай, услышав голос,
забудь об этом навсегда.
А стоит только раз ответить,
он не отпустит никогда.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:50 by PeccatorПросмотров: 103Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Гримуар путь зло авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Почетный святой
Вчера, 21:07
0
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Недурно, плюс!
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
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