Пророк

Он не в восторге от видений,

Он часто видит свет и тьму.

Блуждая в тьме, игры затменья,

Он просыпается в поту.

Среди толпы он — привиденье,

Он выбрал путь не для простых.

Пророк, блуждающий в забвенье,

Всё также чужд среди своих.



Он видит мир в огне и пепле,

Где тени правят без оков,

Он слышит шёпот в каждой клетке,

Живёт в нём страх и тихий зов.

Пророк, потерянный в забвенье,

Он видит больше, чем хотел,

И каждый день — как в искупленье,

Он начинает путь свой дел.

Сквозь темноту шагает смело,

Пытаясь истину найти,

Но каждый шаг — как будто в бездну,

Что манит и велит уйти.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:40

Причина: Стилистика автора сохранена

Ratster Просмотров: 85 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:40 by

Ключевые слова: Пророчества пророк искупленье авторский стих

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