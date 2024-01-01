ПророкОн не в восторге от видений,
Он часто видит свет и тьму.
Блуждая в тьме, игры затменья,
Он просыпается в поту.
Среди толпы он — привиденье,
Он выбрал путь не для простых.
Пророк, блуждающий в забвенье,
Всё также чужд среди своих.
Он видит мир в огне и пепле,
Где тени правят без оков,
Он слышит шёпот в каждой клетке,
Живёт в нём страх и тихий зов.
Пророк, потерянный в забвенье,
Он видит больше, чем хотел,
И каждый день — как в искупленье,
Он начинает путь свой дел.
Сквозь темноту шагает смело,
Пытаясь истину найти,
Но каждый шаг — как будто в бездну,
Что манит и велит уйти.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:40
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 11:40 by RatsterПросмотров: 85Комментарии: 0
Ключевые слова: Пророчества пророк искупленье авторский стих