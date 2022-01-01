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Стихи

Рим идёт

Тонут кони, тонут люди,
Тонет вся земля в крови.
Рим идёт железной хваткой,
Вырывая из груди,
Сердце мира и свободы,
Сея панику и страх,
Рим идёт и жизни стоны
Застывают в облаках.

Бьют в набат глася тревогу,
Рим идёт залив дорогу,
Свежей кровью и слезами,
Только мрак перед глазами.

Беспощадный и бесстрашный,
Легион уходит в даль.
Рим уходит оставляя,
Реки крови и печаль.

Смерти марш услышал свет
И надежды больше нет.
Колыбельную Ад всем поёт
Рим идёт, Рим идёт, Рим идёт!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:50
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 14:50 by PeccatorПросмотров: 127Комментарии: 0
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Ключевые слова: Стих Рим дорога авторский стих

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