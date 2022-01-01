Рим идёт

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:50

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Peccator Просмотров: 127 Комментарии: 0 +2 Вчера, 14:50 by

Тонут кони, тонут люди,Тонет вся земля в крови.Рим идёт железной хваткой,Вырывая из груди,Сердце мира и свободы,Сея панику и страх,Рим идёт и жизни стоныЗастывают в облаках.Бьют в набат глася тревогу,Рим идёт залив дорогу,Свежей кровью и слезами,Только мрак перед глазами.Беспощадный и бесстрашный,Легион уходит в даль.Рим уходит оставляя,Реки крови и печаль.Смерти марш услышал светИ надежды больше нет.Колыбельную Ад всем поётРим идёт, Рим идёт, Рим идёт!

Ключевые слова: Стих Рим дорога авторский стих

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