Рим идётТонут кони, тонут люди,
Тонет вся земля в крови.
Рим идёт железной хваткой,
Вырывая из груди,
Сердце мира и свободы,
Сея панику и страх,
Рим идёт и жизни стоны
Застывают в облаках.
Бьют в набат глася тревогу,
Рим идёт залив дорогу,
Свежей кровью и слезами,
Только мрак перед глазами.
Беспощадный и бесстрашный,
Легион уходит в даль.
Рим уходит оставляя,
Реки крови и печаль.
Смерти марш услышал свет
И надежды больше нет.
Колыбельную Ад всем поёт
Рим идёт, Рим идёт, Рим идёт!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:50
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 14:50 by PeccatorПросмотров: 127Комментарии: 0
Ключевые слова: Стих Рим дорога авторский стих