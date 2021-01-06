Бред

Новость отредактировал Летяга - 14-06-2024, 10:47

Причина: Стилистика автора сохранена

CreepyAlexander Просмотров: 150 Комментарии: 1 +1 14-06-2024, 10:47 by

1. В огне осколки сознания сгорают.Мысли-иголки так больно терзают.Красные квадраты, агония безумия.Волчий вой ночью в полнолуние!П. Бред, вся жизнь сплошой лишь бред,Здесь нечего бояться, здесь не за что держаться.Круговерть мгновений счастья, горьких бед.Здесь не за что цепляться и не за что сражаться!2. Плачут лица на стене, солеными слезами.Они везде, они видны с закрытыми глазами...Ванна с кровью готова, но она не поможет!Не утолит мою жажду, что иссушает и гложет!П. Бред, вся жизнь сплошой лишь бред,Здесь нечего бояться, здесь не за что держаться.Круговерть мгновений счастья, горьких бед.Здесь не за что цепляться и не за что сражаться!3. В этом мире перверсий, извращений и гнилиМы живем потому, что нас когда-то родили.Потому мы и плачем, как только мамка родила,Прекрасно знает душа, в какой мир угодила!Тяжело здесь дышать, даже солнце не мило.В тисках неба и земли еще не раздавило!Север с югом сплелись во единой клубок,Даже если б мир этот весь был у ног...Душе не даст ничего эта квазиреальность.Жизнь лишь фальшивка, бред, ненормальность!Адамово яблоко дразнит, на рай намекая!Тщетность бытия естество все терзает!Лярвы астральные энергию сосут,Бред есть вся жизнь, процветающая тут!П. Бред, вся жизнь сплошой лишь бред,Здесь нечего бояться, здесь не за что держаться.Круговерть мгновений счастья, горьких бед.Здесь не за что цепляться и не за что сражаться! (2 раза)

Ключевые слова: Жизнь страдания боль авторский стих

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