Хоровод

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:41

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 174 Комментарии: 0 +1 Вчера, 15:41 by

Ночью тëмной в чаще лесаСредь утопистых болотБудто бы вокруг невестыЗвери пляшут хоровод.Очи светятся, как свечи.Вкруг олени тут и тамЧерез пламенные речиСердце делят пополам.И не вязнут их копытаВ липкой зыбкости трясин.Духом веют первобытнымСверху шелесты осин.И выделывать коленцаВсякий увалень горазд.Рвутся струны, бьëтся сердце,Словно это в первый раз.Хороводы, танги, сальсы,Всë течëт одной рекой.Я по жизни - отскакался,Удалившись на покой.

Ключевые слова: Хоровод звери ночь лес авторский стих

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