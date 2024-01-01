ХороводНочью тëмной в чаще леса
Средь утопистых болот
Будто бы вокруг невесты
Звери пляшут хоровод.
Очи светятся, как свечи.
Вкруг олени тут и там
Через пламенные речи
Сердце делят пополам.
И не вязнут их копыта
В липкой зыбкости трясин.
Духом веют первобытным
Сверху шелесты осин.
И выделывать коленца
Всякий увалень горазд.
Рвутся струны, бьëтся сердце,
Словно это в первый раз.
Хороводы, танги, сальсы,
Всë течëт одной рекой.
Я по жизни - отскакался,
Удалившись на покой.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:41
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 15:41 by johnny-max-cageПросмотров: 174Комментарии: 0
Ключевые слова: Хоровод звери ночь лес авторский стих