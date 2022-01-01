Песня мертвеца

Песня мертвецаПод землёю у меня мягкая кровать.
Сверху снегу намело, хорошо лежать.
Будет вскорости весна и расстает лёд.
И тогда ко мне сюда проводник придёт.
Бестелесную ладонь он протянет мне.
Вот тогда я поднимусь, улыбнусь весне!
Словно грязное бельё брошу кости здесь.
Снова взгляд свой подниму к синеве небес.
И под солнышком пройдусь как когда-то встарь,
И по яркому лучу устремлюся вдаль.
Где на белых облаках веселится люд,
Беззаботные стрижи радостно снуют.
Пусть расскажет птица мне, как родня живёт,
Что случилось на земле, песенку споёт.
Буду с птицами летать вместе в вышине.
Мне уже недолго ждать, скоро быть весне!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:23
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 19:23 by Prairie_WolfПросмотров: 53Комментарии: 0
Ключевые слова: Земля весна снег авторский стих