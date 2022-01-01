Песня мертвеца

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:23

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Prairie_Wolf Просмотров: 53 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:23 by

Под землёю у меня мягкая кровать.Сверху снегу намело, хорошо лежать.Будет вскорости весна и расстает лёд.И тогда ко мне сюда проводник придёт.Бестелесную ладонь он протянет мне.Вот тогда я поднимусь, улыбнусь весне!Словно грязное бельё брошу кости здесь.Снова взгляд свой подниму к синеве небес.И под солнышком пройдусь как когда-то встарь,И по яркому лучу устремлюся вдаль.Где на белых облаках веселится люд,Беззаботные стрижи радостно снуют.Пусть расскажет птица мне, как родня живёт,Что случилось на земле, песенку споёт.Буду с птицами летать вместе в вышине.Мне уже недолго ждать, скоро быть весне!

Ключевые слова: Земля весна снег авторский стих

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