Избранное - 2

Избранное - 2Рассказала однажды мне звёздочка быль
Про людей, полюбивших друг друга.
Но судьба оказалась жестокая к ним:
Вместо встреч им дарила разлуки.
И решила помочь им тогда та звезда,
Чтоб они оказались чуть ближе,
Чтоб друг друга почувствовать рядом смогли
И не стали навеки чужими.
Эта звёздочка стала звездой путеводной для них.
Двух сердец неразрывная нить.
Словно в море земля, словно в небе журавль.
И другого не может здесь быть.
Свет звезды, не похожий на свет остальных.
И никто не поймет здесь в чем дело.
Этот свет создается любовью двоих.
Без нее бы звезда не горела.
Пусть находится кто-то в далеком краю
И не слышит любимого голос,
Свет звезды донесет сквозь холодную мглу
До влюблённых любимое слово.
Вчера, 16:37 by andreyydokПросмотров: 30Комментарии: 0
Ключевые слова: Любовь звезда слово авторский стих