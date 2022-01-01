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Стихи

Избранное - 2

Рассказала однажды мне звёздочка быль
Про людей, полюбивших друг друга.
Но судьба оказалась жестокая к ним:
Вместо встреч им дарила разлуки.

И решила помочь им тогда та звезда,
Чтоб они оказались чуть ближе,
Чтоб друг друга почувствовать рядом смогли
И не стали навеки чужими.

Эта звёздочка стала звездой путеводной для них.
Двух сердец неразрывная нить.
Словно в море земля, словно в небе журавль.
И другого не может здесь быть.

Свет звезды, не похожий на свет остальных.
И никто не поймет здесь в чем дело.
Этот свет создается любовью двоих.
Без нее бы звезда не горела.

Пусть находится кто-то в далеком краю
И не слышит любимого голос,
Свет звезды донесет сквозь холодную мглу
До влюблённых любимое слово.

Вчера, 16:37 by andreyydokПросмотров: 30Комментарии: 0
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Ключевые слова: Любовь звезда слово авторский стих

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