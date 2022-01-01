Избранное - 2

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andreyydok Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:37 by

Рассказала однажды мне звёздочка быльПро людей, полюбивших друг друга.Но судьба оказалась жестокая к ним:Вместо встреч им дарила разлуки.И решила помочь им тогда та звезда,Чтоб они оказались чуть ближе,Чтоб друг друга почувствовать рядом смоглиИ не стали навеки чужими.Эта звёздочка стала звездой путеводной для них.Двух сердец неразрывная нить.Словно в море земля, словно в небе журавль.И другого не может здесь быть.Свет звезды, не похожий на свет остальных.И никто не поймет здесь в чем дело.Этот свет создается любовью двоих.Без нее бы звезда не горела.Пусть находится кто-то в далеком краюИ не слышит любимого голос,Свет звезды донесет сквозь холодную мглуДо влюблённых любимое слово.

Ключевые слова: Любовь звезда слово авторский стих

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