Кровь ангела

Кровь ангелаЯ думал о себе, как обречен,
Я думал, как тихонечко умру.
Ужасен, некрасив и не учен,
Пущу свою последнюю слезу.
Взмахи лезвия, пускающие кровь.
Дорога-путь, что не пройти,
Но ты спустилась в этот ров,
Мой ангел - чудо воплоти!
Ты осветила темный лес глазами,
Своими крыльями затмила облака,
Твой шепот - связка между нами,
А речь - звонкая бурлящая река.
Ты отдала мне свою кровь,
Чтоб дальше жил и созерцал
красоты мира, вновь и вновь,
И смысл жизни придавал.
Ты будешь жить внутри меня
и не забуду никогда, о том,
Как отдавала кровь, себя,
Твои черты, что будут моим сном.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:54
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 23:54 by андрей3xПросмотров: 218Комментарии: 0
Ключевые слова: Стихи о смерти стихи о любви ангел смерть авторский стих