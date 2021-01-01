Кровь ангела

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:54

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

андрей3x Просмотров: 218 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:54 by

Я думал о себе, как обречен,Я думал, как тихонечко умру.Ужасен, некрасив и не учен,Пущу свою последнюю слезу.Взмахи лезвия, пускающие кровь.Дорога-путь, что не пройти,Но ты спустилась в этот ров,Мой ангел - чудо воплоти!Ты осветила темный лес глазами,Своими крыльями затмила облака,Твой шепот - связка между нами,А речь - звонкая бурлящая река.Ты отдала мне свою кровь,Чтоб дальше жил и созерцалкрасоты мира, вновь и вновь,И смысл жизни придавал.Ты будешь жить внутри меняи не забуду никогда, о том,Как отдавала кровь, себя,Твои черты, что будут моим сном.

Ключевые слова: Стихи о смерти стихи о любви ангел смерть авторский стих

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