Загробная жизнь

Загробная жизньВот там валяются два дурака,
Смотрящие на небо из особого угла,
И говорят друг другу два дурака, что находится там жизнь загробная!
Потешились изрядно мы,
Посмеялись и ушли,
Да только задели их слова,
Что-то загадочное было там.
А видишь на небо облако
В форме белого ангела,
Там упадет то заветное яблоко,
Предрешающее искушение ангела.
Интересовался библией, и христианством,
Пытался не распространяться тугою бранью,
Считал каждого встречного сестрой или братом,
Считал каждую исповедь правдой.
Даже это не давала ответа
На мой долгий и неясный вопрос:
"Есть на небе существа,
Или все выдумка одна?"
А видишь на небе облако
В форме белого ангела,
Там упадет то заветное яблоко,
Предрешающее искушение ангела.
Готовить гаубицы для ответа - радикально,
Но за то это оригинально,
Я стрельну мимо виска,
И буду в коме месяца два.
Посмотрю беседу с богом,
Или с хранителем моим,
Там ответит на все вопросы,
И не только на мои...
А видишь на небе облако
В форме белого ангела,
Там упадет то заветное око,
Предрешающее искушение ангела.
...
А скоро он скончался..
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 01:56
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 01:56 by Hollest_MarhovПросмотров: 165Комментарии: 3
Ключевые слова: Смерть жизнь посмертие авторский стих