Загробная жизнь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 01:56

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Hollest_Marhov Просмотров: 165 Комментарии: 3 +1 Вчера, 01:56 by

Вот там валяются два дурака,Смотрящие на небо из особого угла,И говорят друг другу два дурака, что находится там жизнь загробная!Потешились изрядно мы,Посмеялись и ушли,Да только задели их слова,Что-то загадочное было там.А видишь на небо облакоВ форме белого ангела,Там упадет то заветное яблоко,Предрешающее искушение ангела.Интересовался библией, и христианством,Пытался не распространяться тугою бранью,Считал каждого встречного сестрой или братом,Считал каждую исповедь правдой.Даже это не давала ответаНа мой долгий и неясный вопрос:"Есть на небе существа,Или все выдумка одна?"А видишь на небе облакоВ форме белого ангела,Там упадет то заветное яблоко,Предрешающее искушение ангела.Готовить гаубицы для ответа - радикально,Но за то это оригинально,Я стрельну мимо виска,И буду в коме месяца два.Посмотрю беседу с богом,Или с хранителем моим,Там ответит на все вопросы,И не только на мои...А видишь на небе облакоВ форме белого ангела,Там упадет то заветное око,Предрешающее искушение ангела....А скоро он скончался..

Ключевые слова: Смерть жизнь посмертие авторский стих

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