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Стихи

Загробная жизнь

Вот там валяются два дурака,
Смотрящие на небо из особого угла,
И говорят друг другу два дурака, что находится там жизнь загробная!
Потешились изрядно мы,
Посмеялись и ушли,
Да только задели их слова,
Что-то загадочное было там.

А видишь на небо облако
В форме белого ангела,
Там упадет то заветное яблоко,
Предрешающее искушение ангела.

Интересовался библией, и христианством,
Пытался не распространяться тугою бранью,
Считал каждого встречного сестрой или братом,
Считал каждую исповедь правдой.
Даже это не давала ответа
На мой долгий и неясный вопрос:
"Есть на небе существа,
Или все выдумка одна?"

А видишь на небе облако
В форме белого ангела,
Там упадет то заветное яблоко,
Предрешающее искушение ангела.

Готовить гаубицы для ответа - радикально,
Но за то это оригинально,
Я стрельну мимо виска,
И буду в коме месяца два.
Посмотрю беседу с богом,
Или с хранителем моим,
Там ответит на все вопросы,
И не только на мои...

А видишь на небе облако
В форме белого ангела,
Там упадет то заветное око,
Предрешающее искушение ангела.
...
А скоро он скончался..


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 01:56
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 01:56 by Hollest_MarhovПросмотров: 165Комментарии: 3
+1

Ключевые слова: Смерть жизнь посмертие авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 01:58
+3
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 2 692
Я, конечно, не настолько хорошо разбираюсь в стихах, чтобы их судить с профессиональной точки зрения. Но вот мне в стихе отчаянно не хватает понятного размера и присутствующей рифмы.
Оставлю без оценки.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#2 написал: serg-kil-inc
Вчера, 10:07
+1
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Комментариев: 1 914
Судя по всему, это песня, но без музыки читать довольно сложно.
Зарегистрирован: 23.08.2010
    
#3 написал: kusi
Вчера, 12:56
+2
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Без оценки.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
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