Спи

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:46

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Соня Пале Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:46 by

"Спи, моя девочка, спи, усни,Розы уснули, и ты засни,Змеи уснули, и ты засыпай,Яд их отправит твою душу в Рай.Рай переполнен телами седых:Ангелы видеть хотят молодых.Души их Ангелы рвут нарасхват,И на Земле нанимают ребятВроде меня, Душегуба Сердец,Ну а в награду Небесный ОтецАнгела крылья и жизнь без концаДаст мне за то, какой я молодца".Так на допросе маньяк отвечал;На электрическом стуле кричал;А за мученья и страшный конецАнгелы дали ему леденец.Крылья и вечность в Раю ему дали,Ну а на Землю другого послали.

Ключевые слова: Ангелы маньяк яд авторский стих

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