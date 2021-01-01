Спи"Спи, моя девочка, спи, усни,
Розы уснули, и ты засни,
Змеи уснули, и ты засыпай,
Яд их отправит твою душу в Рай.
Рай переполнен телами седых:
Ангелы видеть хотят молодых.
Души их Ангелы рвут нарасхват,
И на Земле нанимают ребят
Вроде меня, Душегуба Сердец,
Ну а в награду Небесный Отец
Ангела крылья и жизнь без конца
Даст мне за то, какой я молодца".
Так на допросе маньяк отвечал;
На электрическом стуле кричал;
А за мученья и страшный конец
Ангелы дали ему леденец.
Крылья и вечность в Раю ему дали,
Ну а на Землю другого послали.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:46
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 23:46 by Соня ПалеПросмотров: 22Комментарии: 0
Ключевые слова: Ангелы маньяк яд авторский стих