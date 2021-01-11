БольДрузья что раньше были всем,
Уйдут не обернувшись,
Казалось это насовсем,
И в миг предательство коснувшись.
Когда в душе обида, гнев,
Когда все плохо со здоровьем,
Когда болит сердечный нерв,
Терзает как в средневековье.
Когда усыпана дорога,
Стеклом, осколками надежд,
Когда теряется опорка,
На светлый мир, безумных мечт.
Когда разбита чаша сути,
Когда нет смысла продолжать,
Как отравляют пАры ртути,
Мысли могут убивать.
Пусть я не ангел и не демон,
В крови всепоглощающая боль,
Пусть потечёт по синим венам,
Добро, свобода и любовь.
Но нет, нет сил сопротивляться,
Она сожрет как паразит,
До капли высосав, стесняться,
-«А что? Ты сам же был открыт».
И вечно будет продолжаться,
Круговорот скитания души,
Где любят там нельзя остаться,
Где ненавидят, там греши.
Но и вину признать не поздно,
Но если ты не виноват,
Тогда ты просто вынос мозга,
И уходи не закрывая врат.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:53
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 13:53 by Alechka....Просмотров: 35Комментарии: 1
Ключевые слова: Боль души друзья авторский стих