Боль

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:53

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Alechka.... Просмотров: 35 Комментарии: 1 +2 Вчера, 13:53 by

Друзья что раньше были всем,Уйдут не обернувшись,Казалось это насовсем,И в миг предательство коснувшись.Когда в душе обида, гнев,Когда все плохо со здоровьем,Когда болит сердечный нерв,Терзает как в средневековье.Когда усыпана дорога,Стеклом, осколками надежд,Когда теряется опорка,На светлый мир, безумных мечт.Когда разбита чаша сути,Когда нет смысла продолжать,Как отравляют пАры ртути,Мысли могут убивать.Пусть я не ангел и не демон,В крови всепоглощающая боль,Пусть потечёт по синим венам,Добро, свобода и любовь.Но нет, нет сил сопротивляться,Она сожрет как паразит,До капли высосав, стесняться,-«А что? Ты сам же был открыт».И вечно будет продолжаться,Круговорот скитания души,Где любят там нельзя остаться,Где ненавидят, там греши.Но и вину признать не поздно,Но если ты не виноват,Тогда ты просто вынос мозга,И уходи не закрывая врат.

Ключевые слова: Боль души друзья авторский стих

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