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Стихи

Боль

Друзья что раньше были всем,
Уйдут не обернувшись,
Казалось это насовсем,
И в миг предательство коснувшись.

Когда в душе обида, гнев,
Когда все плохо со здоровьем,
Когда болит сердечный нерв,
Терзает как в средневековье.

Когда усыпана дорога,
Стеклом, осколками надежд,
Когда теряется опорка,
На светлый мир, безумных мечт.

Когда разбита чаша сути,
Когда нет смысла продолжать,
Как отравляют пАры ртути,
Мысли могут убивать.

Пусть я не ангел и не демон,
В крови всепоглощающая боль,
Пусть потечёт по синим венам,
Добро, свобода и любовь.

Но нет, нет сил сопротивляться,
Она сожрет как паразит,
До капли высосав, стесняться,
-«А что? Ты сам же был открыт».

И вечно будет продолжаться,
Круговорот скитания души,
Где любят там нельзя остаться,
Где ненавидят, там греши.

Но и вину признать не поздно,
Но если ты не виноват,
Тогда ты просто вынос мозга,
И уходи не закрывая врат.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:53
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 13:53 by Alechka....Просмотров: 35Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Боль души друзья авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lisya
Вчера, 21:40
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 29
Видимо это пишет несчастная женщина у которой муж самоубийца? Милая, боль постепенно пройдет, стихи не особо, живи дальше, себя не вини. Так бывает.
Зарегистрирован: 11.01.2021
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