Ну почему люди не могут жить вечно?На лавочку свет фонарь тускло бросает,
А он сидит и поёт тихо песню.
Тот, кто рождён был, опять умирает,
Ну почему люди не могут жить вечно?
Закружила осень холодом ночью,
Все в этом мире хотел порвать в клочья.
Жизнь коротка, за нею - путь млечный,
Ну почему люди не могут жить вечно?
Где-то на берегу океана стоит моряк,
И курит, глаз не смыкая, у причала.
Сигарета тлея, грудь обжигая, всё тело сковала,
Человеческая жизнь гаснет, и опять всё сначала.
И я чувствую, что умираю,
Как во мне потихоньку гаснет огонь.
Выхожу и наконец понимаю:
Меня жрут изнутри - тоска, печаль, обида и боль.
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:39
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:39 by Spirit ForesterПросмотров: 14Комментарии: 1
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