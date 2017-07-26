Ну почему люди не могут жить вечно?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:39

Причина: Авторская стилистика сохранена

Spirit Forester Просмотров: 14 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:39 by

На лавочку свет фонарь тускло бросает,А он сидит и поёт тихо песню.Тот, кто рождён был, опять умирает,Ну почему люди не могут жить вечно?Закружила осень холодом ночью,Все в этом мире хотел порвать в клочья.Жизнь коротка, за нею - путь млечный,Ну почему люди не могут жить вечно?Где-то на берегу океана стоит моряк,И курит, глаз не смыкая, у причала.Сигарета тлея, грудь обжигая, всё тело сковала,Человеческая жизнь гаснет, и опять всё сначала.И я чувствую, что умираю,Как во мне потихоньку гаснет огонь.Выхожу и наконец понимаю:Меня жрут изнутри - тоска, печаль, обида и боль.

Ключевые слова: Лавочка фонарь свет песня смерть жизнь осень холод ночь путь люди берег океан моряк тоска печаль обида боль авторский стих

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