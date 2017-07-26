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Стихи

Ну почему люди не могут жить вечно?

На лавочку свет фонарь тускло бросает,
А он сидит и поёт тихо песню.
Тот, кто рождён был, опять умирает,
Ну почему люди не могут жить вечно?

Закружила осень холодом ночью,
Все в этом мире хотел порвать в клочья.
Жизнь коротка, за нею - путь млечный,
Ну почему люди не могут жить вечно?

Где-то на берегу океана стоит моряк,
И курит, глаз не смыкая, у причала.
Сигарета тлея, грудь обжигая, всё тело сковала,
Человеческая жизнь гаснет, и опять всё сначала.

И я чувствую, что умираю,
Как во мне потихоньку гаснет огонь.
Выхожу и наконец понимаю:
Меня жрут изнутри - тоска, печаль, обида и боль.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:39
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:39 by Spirit ForesterПросмотров: 14Комментарии: 1
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Ключевые слова: Лавочка фонарь свет песня смерть жизнь осень холод ночь путь люди берег океан моряк тоска печаль обида боль авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 05:55
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Репутация: (513|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 640
Spirit Forester, тут не просто грустненько было на душе у тебя, по ходу! Если человек задумывается о жизни и смерти, значит в жизни наступила беспросветная "черная" полоса, выхода из которой не видно.
Стих тяжелый. Дело не в рифме. Сама тема смерти тяжелая.
От меня плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
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