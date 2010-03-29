Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Россия - это...

Россия - это страшно.
Россия - это холодно.
Лесно, даже чащно.
Сыро, даже болотно.

То земля в платочке,
То в окно синица.
Среди ночи душной
Мертвый дед приснится.

Позовет голодный
На свои поминки.
Ешь, внучек, холодный
Блинчик по старинке.

Под щербатым скрипным,
Под резным оконцем
Или у калитки
На закате солнца

Древние старухи
Эхом от народа
Собирают слухи,
Ворожат погоду.

И когда ж к обедне
Раз последний били?
То никто не помнит,
Все кресты изгнили.

На могилы пали
Прелой древесиной.
Я готовлю кол
Из худой осины.

Я готовлюсь к ночи.
Ползут туманы с пашни.
Посмотри ей в очи:
Россия - это страшно.

Автор: Искандер Воробьев
Источник: паблик VK


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10 by Langolier91Просмотров: 69Комментарии: 5
+1

Ключевые слова: Стих деревня мистика кладбище кресты

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: VENDETTA
Сегодня, 15:12
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (177|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 124
От стиха так и веет тленом и безысходностью, поэтому +)

Классный стих же, чего вы минусите?
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:35
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 122
Комментариев: 6 491
А я не вижу хорошего. Кроме ненависти к родной земле.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Sniff
Сегодня, 17:42
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 79
Комментариев: 1 511
Минус. Злобненько и коряво.
Зарегистрирован: 20.01.2019
       
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 19:41
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2701|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 689
В тематику сайта вписался отлично, атмосферный стих, буд-то собрана именно русская мистика в страшном сне. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#5 написал: Estellan
Сегодня, 19:56
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2087|0)
Публикаций: 233
Комментариев: 2 749
На мой вкус, автор чет перескакивает с одного на другое. Он начал про страну, а продолжил, внезапно, мистикой. Это как начать рассказ про семью, а закончить тем, что в подвале одного из домов в соседнем городе живет трупоед, питающийся бомжами.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.