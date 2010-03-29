Россия - это...Россия - это страшно.
Россия - это холодно.
Лесно, даже чащно.
Сыро, даже болотно.
То земля в платочке,
То в окно синица.
Среди ночи душной
Мертвый дед приснится.
Позовет голодный
На свои поминки.
Ешь, внучек, холодный
Блинчик по старинке.
Под щербатым скрипным,
Под резным оконцем
Или у калитки
На закате солнца
Древние старухи
Эхом от народа
Собирают слухи,
Ворожат погоду.
И когда ж к обедне
Раз последний били?
То никто не помнит,
Все кресты изгнили.
На могилы пали
Прелой древесиной.
Я готовлю кол
Из худой осины.
Я готовлюсь к ночи.
Ползут туманы с пашни.
Посмотри ей в очи:
Россия - это страшно.
Автор: Искандер Воробьев
Источник: паблик VK
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10 by Langolier91Просмотров: 69Комментарии: 5
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