Забодаю и съемЗабодаю и Съем
Ты удираешь, роняя куски
Вонючего мяса с истлевшей руки,
Не смыться тебе на огрызке ноги,
Я зомби-убийца, я некро-шериф,
Наследие Уэста мы в клочья порвем
И поднятых мертвых вторично убьем.
Трусливые зомби бросились прочь,
Сегодня никто им не сможет помочь.
Отряд озверевших рогатых гиен,
Тебя догоню, забодаю и съем.
Сегодня на кладбище переполох -
Сегодня здесь мы санитары гробов,
Избавим людей от живых мертвяков,
Задавим их натиском наших рогов.
На колья подняв Франкенштейна детей,
Мы славим победу на груде костей.
Отряд винторогих посланников тьмы,
Мы снова достали секиру войны,
Мы некро-ублюдков порубим в труху,
Порежем на части, размелем в муку.
Трусливые зомби бросились прочь,
Сегодня никто им не сможет помочь.
Отряд озверевших рогатых гиен,
Тебя догоню, забодаю и съем.
Автор: неизвестен.
Источник.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:19
Сегодня, 10:19 by ArhipПросмотров: 5Комментарии: 0
Ключевые слова: Трупоеды рога зомби кладбище