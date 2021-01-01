Забодаю и съем

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:19

Arhip Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:19 by

Забодаю и СъемТы удираешь, роняя кускиВонючего мяса с истлевшей руки,Не смыться тебе на огрызке ноги,Я зомби-убийца, я некро-шериф,Наследие Уэста мы в клочья порвемИ поднятых мертвых вторично убьем.Трусливые зомби бросились прочь,Сегодня никто им не сможет помочь.Отряд озверевших рогатых гиен,Тебя догоню, забодаю и съем.Сегодня на кладбище переполох -Сегодня здесь мы санитары гробов,Избавим людей от живых мертвяков,Задавим их натиском наших рогов.На колья подняв Франкенштейна детей,Мы славим победу на груде костей.Отряд винторогих посланников тьмы,Мы снова достали секиру войны,Мы некро-ублюдков порубим в труху,Порежем на части, размелем в муку.Трусливые зомби бросились прочь,Сегодня никто им не сможет помочь.Отряд озверевших рогатых гиен,Тебя догоню, забодаю и съем.Автор: неизвестен.

Ключевые слова: Трупоеды рога зомби кладбище

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