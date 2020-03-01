Они приходят с первым снегом,

Они приходят с первым снегомОни приходят с первым снегом,
Спускаясь серым хладом с гор.
Тепло и души поглощая,
Шныряет бестелесный вор.
Уста теней жадно глотают
Людские слезы, страх и боль.
Покровом ночи накрывает
Для злобных духов хлеб, да соль.
Мы будем в ледяных объятиях
Их длинных мертвенных когтей.
В саване черном задыхаться,
Что пожирает до костей.
Уйдут минуты, дни, недели...
За ними эта Ночь минёт.
Минуя тучи в хмуром небе,
Весенний луч пробьет сквозь лёд.
Они сбегут, шипя от света,
Роняя в бегстве яд и кровь.
В хребтах забьются в свои норы,
Чтобы зимой...
вернуться...
вновь.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:26
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 02:26 by Марк АдамПросмотров: 4Комментарии: 0
Ключевые слова: Яд снег души авторский стих