Они приходят с первым снегом

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:26

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Марк Адам Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:26 by

Они приходят с первым снегом,Спускаясь серым хладом с гор.Тепло и души поглощая,Шныряет бестелесный вор.Уста теней жадно глотаютЛюдские слезы, страх и боль.Покровом ночи накрываетДля злобных духов хлеб, да соль.Мы будем в ледяных объятияхИх длинных мертвенных когтей.В саване черном задыхаться,Что пожирает до костей.Уйдут минуты, дни, недели...За ними эта Ночь минёт.Минуя тучи в хмуром небе,Весенний луч пробьет сквозь лёд.Они сбегут, шипя от света,Роняя в бегстве яд и кровь.В хребтах забьются в свои норы,Чтобы зимой...вернуться...вновь.

Ключевые слова: Яд снег души авторский стих

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