АдельС днём рождения, Адель.
Свечи тают у окна.
Словно тихий менестрель,
Чахнет в комнате вдова.
На столе пирог и сыр,
Плесневеют без конца.
Падает хрустальный дым,
По щеке бежит слеза.
Волки воют за окном,
На отшибе старый дом.
И плывёт любви паром,
Там где мы с тобой вдвоём.
Ты прекрасна без конца,
Во мраке своего дворца.
Но за гранью жизни нашей,
Написана твоя судьба.
И тени бродят по стене.
И слышен барабанный бой.
Там что-то прячется во мгле,
Что мне не даст уйти с тобой.
Я растворяюсь в твоём рту,
Я таю тихо на твоих зубах,
Когда мои кости ты жуешь,
Кидая остатки в темноту,
А там их превращают в прах.
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Песня-
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:08 by Spirit ForesterПросмотров: 58Комментарии: 0
Ключевые слова: Менестрель вдова дым прах авторский стих