Адель

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Spirit Forester Просмотров: 58 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:08 by

С днём рождения, Адель.Свечи тают у окна.Словно тихий менестрель,Чахнет в комнате вдова.На столе пирог и сыр,Плесневеют без конца.Падает хрустальный дым,По щеке бежит слеза.Волки воют за окном,На отшибе старый дом.И плывёт любви паром,Там где мы с тобой вдвоём.Ты прекрасна без конца,Во мраке своего дворца.Но за гранью жизни нашей,Написана твоя судьба.И тени бродят по стене.И слышен барабанный бой.Там что-то прячется во мгле,Что мне не даст уйти с тобой.Я растворяюсь в твоём рту,Я таю тихо на твоих зубах,Когда мои кости ты жуешь,Кидая остатки в темноту,А там их превращают в прах.==============Песня-

Ключевые слова: Менестрель вдова дым прах авторский стих

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