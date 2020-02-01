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Стихи

Замок убийств

Игра теней бывает лёгкой,
Тёмной песней городской.
Проливает краску мягкой
Кистью в памяти людской.

«Бредит осень, мне дожди -
Фотография души.
В этом замке я один
Целый город задушил.

Усмехнулся я расправе,
Но сейчас мне не до сна.
Даже ночь на крышу давит
И кровать мне холодна.

Вот и судьи — три столба,
В замок входят не спеша.
Чаще шаг, шаги — стрельба.
И не верится ушам».

Темнота открыла двери,
Гаснет истина в ночи.
Кто готов ему поверить?
Судьи требуют ключи.

- Я не вижу здесь вины!
Власть моя границ не знает,
Все решения важны.
Вот моя вам докладная!

- Отложите всякий бред,
Говорить нам не придётся.
Отныне города здесь нет
И человека не найдётся.

Вам же лучше, Вы ключи
Положите у свечи.

- Этих слов тревожный смысл
Мне не ясен до сих пор.
К нам неправильная мысль
Проникает в разговор.

- Мы выносим вам конечный,
Безусловный приговор.
Для вас замок теперь вечный
И единственный простор.

Не оставить тени власти
В мире больше никогда.
Потому король несчастен
В замке долгие года.

Вечно осень будет сниться,
Бесконечные дожди.
Мысли - точно в клетке птица,
«В этом замке я один».

Город новый день готовил,
Отрицал свободу зла.
«Нам не будет уготовлен
Жар подземного котла!»


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:20
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 14:20 by Doominski.aviПросмотров: 25Комментарии: 0
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Ключевые слова: Король - убийца замок осень судьи город зло авторский стих.

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