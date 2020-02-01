Замок убийств

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:20

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Doominski.avi Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:20 by

Игра теней бывает лёгкой,Тёмной песней городской.Проливает краску мягкойКистью в памяти людской.«Бредит осень, мне дожди -Фотография души.В этом замке я одинЦелый город задушил.Усмехнулся я расправе,Но сейчас мне не до сна.Даже ночь на крышу давитИ кровать мне холодна.Вот и судьи — три столба,В замок входят не спеша.Чаще шаг, шаги — стрельба.И не верится ушам».Темнота открыла двери,Гаснет истина в ночи.Кто готов ему поверить?Судьи требуют ключи.- Я не вижу здесь вины!Власть моя границ не знает,Все решения важны.Вот моя вам докладная!- Отложите всякий бред,Говорить нам не придётся.Отныне города здесь нетИ человека не найдётся.Вам же лучше, Вы ключиПоложите у свечи.- Этих слов тревожный смыслМне не ясен до сих пор.К нам неправильная мысльПроникает в разговор.- Мы выносим вам конечный,Безусловный приговор.Для вас замок теперь вечныйИ единственный простор.Не оставить тени властиВ мире больше никогда.Потому король несчастенВ замке долгие года.Вечно осень будет сниться,Бесконечные дожди.Мысли - точно в клетке птица,«В этом замке я один».Город новый день готовил,Отрицал свободу зла.«Нам не будет уготовленЖар подземного котла!»

Ключевые слова: Король - убийца замок осень судьи город зло авторский стих.

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