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Стихи

Собачья преданность

В доме небольшом, в деревне,
Мучаясь полсотни лет,
Проживает привидение
Среди пыли и газет.

Мается оно и плачет,
Мечется по чердаку,
То повоет, то поскачет
По стене, по потолку.

Привидение хоть и нечисть,
А устало жить одно.
И с мечтаниями о друге
Смотрит сутками в окно.

Чей же это дух бесплотный
Так тоскует много лет?
Это пёс жил там безродный,
Во дворе уж стлел скелет.

Люди ту собаку взяли
Для охраны уж давно.
Пока был щенком - играли,
Вырос - стало всё равно.

Позже, переехав в город,
Вещи увезла семья,
Пса оставив в лютый холод,
И не испытав стыда.

И никто из них не вспомнил,
Друга не позвал собой.
Лишь соседи по деревне
Слышали прискорбный вой.

Не могла понять собака,
Провинилась она в чём?
Брошена за что? Однако,
Продолжала стеречь дом.

Так и умерла, замёрзнув,
Но свой не оставив пост,
Дом хозяйский охраняя,
Превратив его в погост.

Дух собачий, после смерти,
Так надеялся и ждал,
Что приедут снова дети,
Что аж привидением стал.

Только невдомёк бедняге
То, что преданность его
Не оценят, потому, что
Он забыт уже давно.

Люди, будьте же добрее
К тем, кто предан Вам душой,
К тем, кого Вы приручили
Взяв к себе в семью домой.

Звери, так же как и люди,
Чувствуют и боль и страх
Даже могут привидением
Охранять и ждать в веках.


Автор - Елена Лис.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:14
Сегодня, 11:44 by Елена ЛисПросмотров: 112Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Собака привидение дом деревня авторский стих.

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Комментарии

#1 написал: Kiria
Сегодня, 11:45
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (15|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 29
sob А ведь это имеет место быть
Зарегистрирован: 12.04.2018
#2 написал: Елена Лис
Сегодня, 14:07
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (35|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 55
Цитата: Kiria
sob А ведь это имеет место быть

Да. Поэтому и написала. У нас соседи по деревне, на лето приезжают только. Завели щеночка Дану. Летом дети бегали с ним везде, играли. А уехали и бросили собаку. Так, сволочи, ведь на цепь посадили ещё. Ни воды, ни еды ей не оставили. Собака бедная выла, выла, да замолчала потом. Хозяевам звонили, говорили заберите, или успокойте, что она у вас воет.Они говорили, что ездят ,кормят, всё хорошо. А на днях собака хрипела,да страшно так.. Мальчишки местные перелезли через забор и обалдели от увиденного.
Собака даже встать не могла, один скелет остался от неё и ошейник аж в кожу врос:(((.
Мы по 200 р скинулись втроём и взяли у ветеринара укол,чтоб её усыпить, так как её уж не вылечить было никак. Девушка помоложе перелезла снова,да поставила укол бедняге,чтоб хоть не мучилась.
Представляете цепь примерно метровая, короткая!!! Животное даже ходить не могло. Это кошмар просто!
Порой люди намного хуже зверей.
А законы "О жестоком обращении с животными" в деревнях ,увы, не работают:(
Да и по закону ,мы не имели право на чужую собственность лезть.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#3 написал: Kiria
Сегодня, 14:22
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (15|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 29
Цитата: Елена Лис
Цитата: Kiria
sob А ведь это имеет место быть

Да. Поэтому и написала. У нас соседи по деревне, на лето приезжают только. Завели щеночка Дану. Летом дети бегали с ним везде, играли. А уехали и бросили собаку. Так, сволочи, ведь на цепь посадили ещё. Ни воды, ни еды ей не оставили. Собака бедная выла, выла, да замолчала потом. Хозяевам звонили, говорили заберите, или успокойте, что она у вас воет.Они говорили, что ездят ,кормят, всё хорошо. А на днях собака хрипела,да страшно так.. Мальчишки местные перелезли через забор и обалдели от увиденного.
Собака даже встать не могла, один скелет остался от неё и ошейник аж в кожу врос:(((.
Мы по 200 р скинулись втроём и взяли у ветеринара укол,чтоб её усыпить, так как её уж не вылечить было никак. Девушка помоложе перелезла снова,да поставила укол бедняге,чтоб хоть не мучилась.
Представляете цепь примерно метровая, короткая!!! Животное даже ходить не могло. Это кошмар просто!
Порой люди намного хуже зверей.
А законы "О жестоком обращении с животными" в деревнях ,увы, не работают:(
Да и по закону ,мы не имели право на чужую собственность лезть.


Я не понимаю, почему в нашей стране не могут ввести более суровые наказания. Желание такое, чтобы людей вот так же на цепь посадить, а еще лучше детей. Нельзя так говорить, я знаю. Я сама мама двух детей, но меня распирает от душегубства людей. У меня собакен шарпей Миша. Это чудо, которое обожаем всей семьей. А приезжаем к родственникам на дачу, там так этих "подброшек" у них тьма тьмущая. И каждого принимают, строят им будки, утепляют. Но их с каждым годом все больше и больше становится (подкидывают). Уже приюты ищем. Конечно невозможно приютить всех((( А вот то, что сделали эти люди с таким бедненьким существом, обязательно получат по заслугам. Только всему свое время.
Зарегистрирован: 12.04.2018
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:59
+1
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 121
Комментариев: 6 344
Иногда люди хуже зверья.
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (314|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 654
Мать моей знакомой каждое лето брала себе на дачу нового охранника. Брала щенка, везла его на дачу, жила там с ним летом, а по осени выходя из электрички, просто оставляла его привязанным к сиденью.
Моя мать подыскивая себе кошку для совместного проживания приносила её к себе домой. Все неподходящие для проживания кошки были усажены в полиэтиленовый пакет и спущены с 4 этажа на веревочке. Чтобы назад дорогу не нашли.
Вот что у этих тётенек в головах?
Стих+
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#6 написал: Kiria
Сегодня, 15:25
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (15|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 29
Цитата: Light_a_dark
Мать моей знакомой каждое лето брала себе на дачу нового охранника. Брала щенка, везла его на дачу, жила там с ним летом, а по осени выходя из электрички, просто оставляла его привязанным к сиденью.
Моя мать подыскивая себе кошку для совместного проживания приносила её к себе домой. Все неподходящие для проживания кошки были усажены в полиэтиленовый пакет и спущены с 4 этажа на веревочке. Чтобы назад дорогу не нашли.
Вот что у этих тётенек в головах?
Стих+

Это просто кошмар scream weary sob
Зарегистрирован: 12.04.2018
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:53
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2966|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 008
Лена, какие жуткие вещи Вы пишите. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#8 написал: Елена Лис
Сегодня, 17:05
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (35|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 55
Цитата: Баба Клава
Лена, какие жуткие вещи Вы пишите. Плюс.

:(Это правда. И брошенные на произвол судьбы животные - это и есть настоящий кошмар, порой ужаснее "страшилок".
Зарегистрирован: 26.10.2020
#9 написал: Гюльнара
Сегодня, 18:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (26|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 761
Стихотворение аж слезу вышибает! Очень хорошее. Правда, можно сделать его лучше слишком много "ужей", но оно и так хорошо. Тема животрепещущая, и любой, наверно, может привести пример ужасного обращения с животными. Как-то у Даррелла читала, расскажу своими словами: в детстве он жил в Греции и одна крестьянка- гречанка, с которой он был хорошо знаком, пообещала ему отдать одного щенка от своей беременной суки, Лулу. Лулу родила, он выбрал себе щеночка, чтобы потом забрать, когда он подрастет. И вот он пришел за щенком и хозяйка принесла ему его. Но беда - она оставила не того щенка, которого он выбрал. Тот был с приметным пятном на мордочке. Он расстроился и сказал об этом хозяйке, мол, жалко, что не тот. Но что делать, крестьянка сказала , что остальных щенков уже убрала и закопала. Но она, увидев, что он расстроился, успокоила его - ладно, не расстраивайся, сейчас принесу тебе того, которого ты хотел. Даррелл вылупился на нее: неужели она хочет принести ему труп выбранного щенка? Но действительность оказалась круче - хозяйка закопала щенков живыми! Взяла лопату, порылась в земле и действительно достала нужного щенка, он еще не совсем задохнулся. Даррелл описывает ту волну ненависти, которая охватила его по отношению к этой женщине, которая раньше казалась ему симпатичной. В итоге забрал себе не только всех щенков, но и саму суку, высказав хозяйке всё, что он о ней думает. Но она даже не поняла, чем она его так расстроила, что такого сделала?
К чему это я столько всего написала? Забыла уже. А! К тому, что не помогут суровые наказания. Эти люди так мыслят, и могут даже не понять, из-за чего весь сыр-бор.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
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