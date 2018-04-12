Собачья преданность

Собачья преданностьВ доме небольшом, в деревне,
Мучаясь полсотни лет,
Проживает привидение
Среди пыли и газет.
Мается оно и плачет,
Мечется по чердаку,
То повоет, то поскачет
По стене, по потолку.
Привидение хоть и нечисть,
А устало жить одно.
И с мечтаниями о друге
Смотрит сутками в окно.
Чей же это дух бесплотный
Так тоскует много лет?
Это пёс жил там безродный,
Во дворе уж стлел скелет.
Люди ту собаку взяли
Для охраны уж давно.
Пока был щенком - играли,
Вырос - стало всё равно.
Позже, переехав в город,
Вещи увезла семья,
Пса оставив в лютый холод,
И не испытав стыда.
И никто из них не вспомнил,
Друга не позвал собой.
Лишь соседи по деревне
Слышали прискорбный вой.
Не могла понять собака,
Провинилась она в чём?
Брошена за что? Однако,
Продолжала стеречь дом.
Так и умерла, замёрзнув,
Но свой не оставив пост,
Дом хозяйский охраняя,
Превратив его в погост.
Дух собачий, после смерти,
Так надеялся и ждал,
Что приедут снова дети,
Что аж привидением стал.
Только невдомёк бедняге
То, что преданность его
Не оценят, потому, что
Он забыт уже давно.
Люди, будьте же добрее
К тем, кто предан Вам душой,
К тем, кого Вы приручили
Взяв к себе в семью домой.
Звери, так же как и люди,
Чувствуют и боль и страх
Даже могут привидением
Охранять и ждать в веках.
Автор - Елена Лис.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:14
Сегодня, 11:44 by Елена ЛисПросмотров: 112Комментарии: 9
Ключевые слова: Собака привидение дом деревня авторский стих.