Собачья преданность

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:14

Елена Лис Просмотров: 112 Комментарии: 9 +9 Сегодня, 11:44 by

В доме небольшом, в деревне,Мучаясь полсотни лет,Проживает привидениеСреди пыли и газет.Мается оно и плачет,Мечется по чердаку,То повоет, то поскачетПо стене, по потолку.Привидение хоть и нечисть,А устало жить одно.И с мечтаниями о другеСмотрит сутками в окно.Чей же это дух бесплотныйТак тоскует много лет?Это пёс жил там безродный,Во дворе уж стлел скелет.Люди ту собаку взялиДля охраны уж давно.Пока был щенком - играли,Вырос - стало всё равно.Позже, переехав в город,Вещи увезла семья,Пса оставив в лютый холод,И не испытав стыда.И никто из них не вспомнил,Друга не позвал собой.Лишь соседи по деревнеСлышали прискорбный вой.Не могла понять собака,Провинилась она в чём?Брошена за что? Однако,Продолжала стеречь дом.Так и умерла, замёрзнув,Но свой не оставив пост,Дом хозяйский охраняя,Превратив его в погост.Дух собачий, после смерти,Так надеялся и ждал,Что приедут снова дети,Что аж привидением стал.Только невдомёк беднягеТо, что преданность егоНе оценят, потому, чтоОн забыт уже давно.Люди, будьте же добрееК тем, кто предан Вам душой,К тем, кого Вы приручилиВзяв к себе в семью домой.Звери, так же как и люди,Чувствуют и боль и страхДаже могут привидениемОхранять и ждать в веках.Автор - Елена Лис.

Ключевые слова: Собака привидение дом деревня авторский стих.

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