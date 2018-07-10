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Стихи

Драка с домовым

Я проснулся утром рано,
Опустил ноги с дивана.
Куда тапочки пропали?
Ну а может их украли?

Кто со мной живёт в квартире?
Кто стучится по ночам?
Кто шумит водой в сортире?
Расскажу об этом вам.

Не минуты нет покоя, дом как будто бы чужой.
Потому что поселился в моем доме домовой.

Он со мной играет в прятки,
Прячет шапку и перчатки,
Часто воду разливает,
Молоко он выпивает.

Все конфеты съел, гаденыш.
И обертки раскидал.
Я ему сейчас устрою небольшой такой скандал.
Веник взял, пошёл в атаку:
Влево в право им махать.
Домовой устроил драку,
И давай мне поддавать.

То под зад мне пнет, скотина.
То ударит по башке.
Но зато всю паутину я убрал,
И пыль везде.

Веник вылетел из рук
К потолку, и в люстру.
Огляделся я вокруг,
Никого нет, пусто.

Все ровно тебя поймаю,
От меня не убежать.
В руки швабру я хватаю,
И давай ею махать.

Под кровать залез засранец,
Все ровно тебя найду,
Где же спрятался поганец?
Сам устроил мне вражду.

Я пол дня за ним гонялся.
Домового не поймал,
Зато в квартире я убрался.
И все нашел, что потерял.

Вчера, 19:57 by Serg2001Просмотров: 66Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Домовой драка уборка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:26
+2
Группа: Посетители
Репутация: (293|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 551
Браво.!!!
+++
good braavo
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 20:46
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2949|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 901
Напрягли меня,сынок, два момента:
Все ровно тебя поймаю,

Все ровно тебя найду

Ну а так все здорово. Смахивает правда на белую горячку. Но может мне мерещится, как всегда. Ты ж не Архип, в конце концов. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#3 написал: Serg2001
Вчера, 23:08
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 50
Цитата: Баба Клава
Напрягли меня,сынок, два момента:
Все ровно тебя поймаю,

Все ровно тебя найду

Ну а так все здорово. Смахивает правда на белую горячку. Но может мне мерещится, как всегда. Ты ж не Архип, в конце концов. Плюс.

Доброй ночи. Да это же просто стих.
Я не верю в домовых. Их нет. Просто стих

Цитата: Light_a_dark
Браво.!!!
+++
good braavo

Спасибо. Просто решил повеселить всех
Зарегистрирован: 12.10.2020
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:26
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2949|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 901
Цитата: Serg2001
Я не верю в домовых. Их нет.

Только ты по сайту об ентом громко не звони. Загрызут. Тут все любители ентих тварей, а у кого нет те мечтают завести. Лучше двух. Или трех. Так что будь осторожен.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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