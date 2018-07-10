Драка с домовым

Serg2001 Просмотров: 66 Комментарии: 4 +3 Вчера, 19:57 by

Я проснулся утром рано,Опустил ноги с дивана.Куда тапочки пропали?Ну а может их украли?Кто со мной живёт в квартире?Кто стучится по ночам?Кто шумит водой в сортире?Расскажу об этом вам.Не минуты нет покоя, дом как будто бы чужой.Потому что поселился в моем доме домовой.Он со мной играет в прятки,Прячет шапку и перчатки,Часто воду разливает,Молоко он выпивает.Все конфеты съел, гаденыш.И обертки раскидал.Я ему сейчас устрою небольшой такой скандал.Веник взял, пошёл в атаку:Влево в право им махать.Домовой устроил драку,И давай мне поддавать.То под зад мне пнет, скотина.То ударит по башке.Но зато всю паутину я убрал,И пыль везде.Веник вылетел из рукК потолку, и в люстру.Огляделся я вокруг,Никого нет, пусто.Все ровно тебя поймаю,От меня не убежать.В руки швабру я хватаю,И давай ею махать.Под кровать залез засранец,Все ровно тебя найду,Где же спрятался поганец?Сам устроил мне вражду.Я пол дня за ним гонялся.Домового не поймал,Зато в квартире я убрался.И все нашел, что потерял.

Ключевые слова: Домовой драка уборка авторский стих

Другие, подобные истории: