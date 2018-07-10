Драка с домовым

Драка с домовымЯ проснулся утром рано,
Опустил ноги с дивана.
Куда тапочки пропали?
Ну а может их украли?
Кто со мной живёт в квартире?
Кто стучится по ночам?
Кто шумит водой в сортире?
Расскажу об этом вам.
Не минуты нет покоя, дом как будто бы чужой.
Потому что поселился в моем доме домовой.
Он со мной играет в прятки,
Прячет шапку и перчатки,
Часто воду разливает,
Молоко он выпивает.
Все конфеты съел, гаденыш.
И обертки раскидал.
Я ему сейчас устрою небольшой такой скандал.
Веник взял, пошёл в атаку:
Влево в право им махать.
Домовой устроил драку,
И давай мне поддавать.
То под зад мне пнет, скотина.
То ударит по башке.
Но зато всю паутину я убрал,
И пыль везде.
Веник вылетел из рук
К потолку, и в люстру.
Огляделся я вокруг,
Никого нет, пусто.
Все ровно тебя поймаю,
От меня не убежать.
В руки швабру я хватаю,
И давай ею махать.
Под кровать залез засранец,
Все ровно тебя найду,
Где же спрятался поганец?
Сам устроил мне вражду.
Я пол дня за ним гонялся.
Домового не поймал,
Зато в квартире я убрался.
И все нашел, что потерял.
Вчера, 19:57 by Serg2001Просмотров: 66Комментарии: 4
Ключевые слова: Домовой драка уборка авторский стих