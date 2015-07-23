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Стихи

Алхимик

Алхимик
Магия вне науки, ты это знаешь сам,
Знания, словно руки, тянутся к небесам.

Мыслями обнимаю, вечность с тобой близки,
Я теперь понимаю чувство глухой тоски.

Ровный знакомый почерк белый испишет лист,
Формулы мысли в строчки ты ведь аккуратист.

Колбами стол заставлен сутками напролёт,
Каждый твой новый опыт будто души полёт.

Пляшут в камине танец пламени языки,
С жадностью поглощают старые дневники

Что это, наважденье? Сердце тревожит страх.
Знаешь ведь, все мгновенья в наших с тобой руках.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:57
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 12:12 by kusiПросмотров: 171Комментарии: 12
+10

Ключевые слова: Алхимик лист пламя авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 12:15
+2
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Это какой же нужен талант, чтобы в небольшой объем вложить столько смысла.
Я прямо картинку увидел)
Плюс))
Зарегистрирован: 23.07.2015
              
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:17
+1
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Шикарно.
Минусаторы уже постарались. Как же без них?
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 12:20
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И от меня плюсище
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#4 написал: kusi
Сегодня, 12:31
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Океаническое спасибо вам мои хорошие за комментарии)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#5 написал: Слепой стрелец
Сегодня, 13:21
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А вот за иллюстрацию я бы отдельный плюс поставил, жаль нельзя +
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#6 написал: DragoNita
Сегодня, 13:41
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Очень красивое и ёмкое стихотворение с яркими и живыми образами! Картинка происходящего моментально возникла перед глазами. Магическое и цепляет за душу! Понравилось!
Зарегистрирован: 9.05.2013
   
#7 написал: kusi
Сегодня, 13:50
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Океаническое спасибо мои хорошие за комментарии)

Цитата: Слепой стрелец
за иллюстрацию я бы отдельный плюс поставил

Я рада что вы оценили коллажи)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#8 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 13:55
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Mне очень понравился, атмосферный, загадочный, чувственный и какой-то очень личный стих.
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#9 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:29
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Молодец! Талантище! Как всегда на высоте.Плюс.
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#10 написал: Qusto
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Комментарий мой ты знаешь, могу лишь ещё раз поздравить с заслуженной победой! blush
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#11 написал: kusi
Сегодня, 14:53
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Океаническое спасибо мои хорошие за комментарии и поздравленияblush
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#12 написал: conjure one
Сегодня, 16:56
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Публикаций: 46
Комментариев: 2 844
Я стихотворение уже прокомментировал раньше, поэтому здесь ещё раз просто поставлю оценку. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
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