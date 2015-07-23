Алхимик

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:57

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

kusi Просмотров: 171 Комментарии: 12 +10 Сегодня, 12:12 by

Магия вне науки, ты это знаешь сам,Знания, словно руки, тянутся к небесам.Мыслями обнимаю, вечность с тобой близки,Я теперь понимаю чувство глухой тоски.Ровный знакомый почерк белый испишет лист,Формулы мысли в строчки ты ведь аккуратист.Колбами стол заставлен сутками напролёт,Каждый твой новый опыт будто души полёт.Пляшут в камине танец пламени языки,С жадностью поглощают старые дневникиЧто это, наважденье? Сердце тревожит страх.Знаешь ведь, все мгновенья в наших с тобой руках.

Ключевые слова: Алхимик лист пламя авторский стих

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