Алхимик
Магия вне науки, ты это знаешь сам,
Знания, словно руки, тянутся к небесам.
Мыслями обнимаю, вечность с тобой близки,
Я теперь понимаю чувство глухой тоски.
Ровный знакомый почерк белый испишет лист,
Формулы мысли в строчки ты ведь аккуратист.
Колбами стол заставлен сутками напролёт,
Каждый твой новый опыт будто души полёт.
Пляшут в камине танец пламени языки,
С жадностью поглощают старые дневники
Что это, наважденье? Сердце тревожит страх.
Знаешь ведь, все мгновенья в наших с тобой руках.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:57
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 12:12 by kusiПросмотров: 171Комментарии: 12
Ключевые слова: Алхимик лист пламя авторский стих