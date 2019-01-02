После боя

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:33

Причина: Стиль автора сохранен.

Митяй Просмотров: 121 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 07:33 by

Я скоро умру… Мне не хочется верить,Что это конец, что мне скоро конец.А мы ведь хотели сегодня отметитьСтоль важную дату для наших сердец…Над полем кровавым витают вороны.Усеяна трупами мертвая даль.Рыдания, вопли, предсмертные стоны.Концерт мертвецов накрывает вуальБеззвездного черного мертвого неба.Как саван на поле легла темнота.Не видно луны серебристого света.Неужто расстанемся мы навсегда?Мне холодно, страшно, я тщетно пытаюсьПрикрыть свою рану дрожащей рукой.Но кровь горяча, с каждой каплей теряюТепло и надежду остаться с тобой…Мне страшно, поверь, неизвестность пугает.Что ждет меня там, за могильной чертой?Но больше меня изнутри пожираетТот факт, что я больше не буду с тобой.Ты плачешь… Прости, я был глуп, опрометчив;Поверил в себя безрассудный дурак.Я знал, понимал: не бессмертен, не вечен…Но чтобы судьба оборвалась вот так?Нелепо, внезапно, как будто бы в шутку.Как будто бы это лишь мой дурной сон.Но дикая боль помогает рассудкуПонять, что конец уже рядом, что онУже наступает, и я угасаю…Сознание мутнеет, не слышу тебя…Ты здесь? Я не слышу. Ответь, умоляю!В последний момент не бросай здесь меня!Не дай в одиночестве смерть свою встретить!Не дай умереть одному в темноте!Возьми мою руку, чтобы я мог поверить,Что ты ещё рядом. Ну где же ты? Где?!Не в силах сдержать я поток этих мыслей,Они все смешались в истошном бреду.Без девушки бывшей огнем моей жизниЯ никуда не пойду. Не пойду! НЕ ПОЙДУ!Пока я могу и пока еще смею,К себе притянул и в объятиях сжал.В момент поцелуя я в нежную шеюВ порыве безумия вонзаю кинжал.Горячая кровь рассекла ночной воздух.Мир замер в немом ожидании на миг.Затем я услышал падения отзвукИ тихий предсмертный прерывистый хрип.Прости, умоляю, мне так было страшно.Мне так не хотелось идти одному.Но это неважно, теперь всё неважно.Теперь мы вдвоем окунемся во тьму.И что будет дальше, меня не волнует.Мне важно, что мы будем вместе, вдвоем.Я точно уверен, коль вместе мы будем,Мы счастье свое в любом мире найдем.Тогда почему на душе моей пусто?Не чувствую я, что ты рядом со мной.Мне холодно, мерзко, погано и грустно.Откуда же эта щемящая боль?Скажи, почему я не чувствую света?Ведь ты же со мной, мне должно быть тепло…Но нет ничего. Не дождался ответа.Падение во тьму. Мое время пришло.В момент перед смертью вдруг всё прояснилось:Прощание, слезы, объятья, кинжал,Горячая кровь… Как же так получилось,Что самую ценную жизнь я забрал?Я тварь, я проклятая тварь, я убийца.Отчаяние меня захлестнуло волной.Чего я хотел ее смертью добиться?Как будто хотел утянуть за собой…И мне удалось, но слепые надеждыЧто вместе пройдем до конца этот путьРазбиты, утопли в отчаянии безбрежном.Теперь ее нет. И ее не вернуть.Остался один на один я со тьмою.В холодных объятьях ее и умру,В безлунную ночь истекающий кровью,Убийца, убитый, еще один труп.Всех нас один страх вплоть до гибели душит.И каждый разделит один на всех рок.Но как и другие несчастные души,В момент перед смертью я был одинок.

Ключевые слова: Смерть тьма кинжал убийца кровь авторский стих

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