Ловушка для Иерофанта

Ловушка для ИерофантаИерофант не знает направлений,
Любых гаданий пагубная суть
В себе таит лишь отзвуки сомнений,
Которые хотелось отпугнуть.
За картами не кроется поступков,
Не жди подмоги лживых Королей,
И, если перебрать немного Кубков,
То вряд ли нахлебаешься Мечей.
Держи подальше сердце от аркана,
Ни в Жезлах, ни в Денариях успех...
От Рыцарей с Пажами толку мало,
Дурак и Маг обставили нас всех.
Какая, к чёрту, в этом Справедливость,
Когда в Фортуне ценят колесо?
Любовникам и Смерти приходилось
Постель делить за чашами весов.
Отшельника давили Колесницей,
И Солнцем Император восходил...
Но даже им в колоды возвратиться
Придётся, тайных не имея сил.
В руках людских на судьбы не похожи,
Они - фантазий вычурный сюжет.
Хотя, вопросом Дьявол меня гложет,
Что если нас на самом деле нет?
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:37
Сегодня, 05:37 by ЛовчийПросмотров: 88Комментарии: 7
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