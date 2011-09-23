Ловушка для Иерофанта

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:37

Ловчий Просмотров: 88 Комментарии: 7 +7 Сегодня, 05:37 by

Иерофант не знает направлений,Любых гаданий пагубная сутьВ себе таит лишь отзвуки сомнений,Которые хотелось отпугнуть.За картами не кроется поступков,Не жди подмоги лживых Королей,И, если перебрать немного Кубков,То вряд ли нахлебаешься Мечей.Держи подальше сердце от аркана,Ни в Жезлах, ни в Денариях успех...От Рыцарей с Пажами толку мало,Дурак и Маг обставили нас всех.Какая, к чёрту, в этом Справедливость,Когда в Фортуне ценят колесо?Любовникам и Смерти приходилосьПостель делить за чашами весов.Отшельника давили Колесницей,И Солнцем Император восходил...Но даже им в колоды возвратитьсяПридётся, тайных не имея сил.В руках людских на судьбы не похожи,Они - фантазий вычурный сюжет.Хотя, вопросом Дьявол меня гложет,Что если нас на самом деле нет?

Ключевые слова: Таро карты предсказание судьба гадания авторский стих

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