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Стихи

Ловушка для Иерофанта

Иерофант не знает направлений,
Любых гаданий пагубная суть
В себе таит лишь отзвуки сомнений,
Которые хотелось отпугнуть.
За картами не кроется поступков,
Не жди подмоги лживых Королей,
И, если перебрать немного Кубков,
То вряд ли нахлебаешься Мечей.
Держи подальше сердце от аркана,
Ни в Жезлах, ни в Денариях успех...
От Рыцарей с Пажами толку мало,
Дурак и Маг обставили нас всех.
Какая, к чёрту, в этом Справедливость,
Когда в Фортуне ценят колесо?
Любовникам и Смерти приходилось
Постель делить за чашами весов.
Отшельника давили Колесницей,
И Солнцем Император восходил...
Но даже им в колоды возвратиться
Придётся, тайных не имея сил.
В руках людских на судьбы не похожи,
Они - фантазий вычурный сюжет.
Хотя, вопросом Дьявол меня гложет,
Что если нас на самом деле нет?


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:37
Сегодня, 05:37 by ЛовчийПросмотров: 88Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Таро карты предсказание судьба гадания авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 06:55
+3
Группа: V.I.P.
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Комментариев: 7 197
Ден,потрясающе!) От меня океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#2 написал: Летяга
Сегодня, 08:41
+2
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 885
Комментариев: 9 216
Здорово!
Даже если мы просто колода карт.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
#3 написал: Митяй
Сегодня, 10:28
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (38|0)
Публикаций: 101
Комментариев: 532
Хорошее стихотворение
Зарегистрирован: 19.06.2011
      
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:04
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Комментариев: 6 190
Последняя строчка просто потрясает
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#5 написал: Ловчий
Сегодня, 11:12
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (167|0)
Публикаций: 122
Комментариев: 1 289
Цитата: kusi
Ден,потрясающе!) От меня океанический плюс)

Спасибо за масштабный плюсище)

Цитата: Летяга
Здорово!
Даже если мы просто колода карт.
+++++

Вся жизнь игра и немного гадание на картах)

Цитата: Митяй
Хорошее стихотворение

Спасибо за оценку.

Цитата: зелёное яблочко
Последняя строчка просто потрясает

Так и задумано. Спасибо за прочтение)
Зарегистрирован: 14.08.2012
             
#6 написал: Lycanthrope
Сегодня, 11:14
0
Группа: Администраторы
Репутация: (882|3)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 910
Ничего себе, вот это ловушечно, дляшечно, иерофантно!
Зарегистрирован: 25.04.2010
                  
#7 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:34
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (595|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 814
Да, вся жизнь, как колода карт... И у каждого человека свое предназначение и своя роль.
Очень глубокий стих! Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
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