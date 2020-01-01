Ложен рай

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:23

Vait D. Selenger Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:18 by

Мир колеблется, крошится,Тьма сжирает все вокруг,И судьба твоя вершится,Что же ты стоишь, мой друг?Амнезия как зараза:Убивает день за днем,Но от смерти мы приказаВскоре все к земле падем.Нас закроет крышка гроба,Новый дом, о милый дом,Только что-то тесно в нем,И земли кидают много,И святой отец поет,Плачут тут лжецы и дети,Каждый вскоре отойдет,Растворится в темном свете,Жнец любого заберет;Не судите его строго,Всех коса, друг, обойдет,Человека, друг, и бога,Но однако есть один -Средь людей стоит давноНеприметный господин.Для него же жизнь - кино,День - работа, сон - борьба,День - бумаги, сон - лишь встреча,Детей нет, жена мертва,Голова болит весь вечер.Это жизнь; отнюдь, мой друг,Это сон, а сон есть жизнь,Не впадай в глухой испуг,Не сдавайся, друг, держись!Шепчет темное созданье:"Джек, проснись, глухой кретин!Рушь все, лживо мирозданье,Джек, ты тут же не один,Гони прочь весь этот мир!Джек, проснись! Вставай! Вставай!Нет! Не слушай звуки лир!Ложен рай! Не умирай!"Мечется созданье в тени,Здесь в сознанье все есть ложь,В лужу мы с тем планом сели,Хоть ты к горлу ставь, друг, нож.В снах я жив, а в жизни - кома,Сон хорош, а жизнь дерьмо,В жизни нет семьи, нет дома,Может мне и сужденоВ сне навеки, друг, остаться?Завали свой рот, козел!И не думай ты сдаваться,Или сдохнем мы, осел!Смерть ко мне стучится в двери,Смерть за мной, мой друг, идет,Но отбрось её, не верь ей,Страх и гнев пусть пропадет.Вспоминай, Джек, вспоминай,Вспомни все или умри,Про меня не забывай,Прочь гони подземные огни!Шепчет темное созданье:"Джек, проснись, глухой кретин!Рушь все, лживо мирозданье,Джек, ты тут же не один,Гони прочь весь этот мир,Джек, проснись! Вставай! Вставай!Нет! Не слушай звуки лир!Ложен рай! Не умирай!"

Ключевые слова: Созданье тьма друг рай авторский стих

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