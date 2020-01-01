Ложен райМир колеблется, крошится,
Тьма сжирает все вокруг,
И судьба твоя вершится,
Что же ты стоишь, мой друг?
Амнезия как зараза:
Убивает день за днем,
Но от смерти мы приказа
Вскоре все к земле падем.
Нас закроет крышка гроба,
Новый дом, о милый дом,
Только что-то тесно в нем,
И земли кидают много,
И святой отец поет,
Плачут тут лжецы и дети,
Каждый вскоре отойдет,
Растворится в темном свете,
Жнец любого заберет;
Не судите его строго,
Всех коса, друг, обойдет,
Человека, друг, и бога,
Но однако есть один -
Средь людей стоит давно
Неприметный господин.
Для него же жизнь - кино,
День - работа, сон - борьба,
День - бумаги, сон - лишь встреча,
Детей нет, жена мертва,
Голова болит весь вечер.
Это жизнь; отнюдь, мой друг,
Это сон, а сон есть жизнь,
Не впадай в глухой испуг,
Не сдавайся, друг, держись!
Шепчет темное созданье:
"Джек, проснись, глухой кретин!
Рушь все, лживо мирозданье,
Джек, ты тут же не один,
Гони прочь весь этот мир!
Джек, проснись! Вставай! Вставай!
Нет! Не слушай звуки лир!
Ложен рай! Не умирай!"
Мечется созданье в тени,
Здесь в сознанье все есть ложь,
В лужу мы с тем планом сели,
Хоть ты к горлу ставь, друг, нож.
В снах я жив, а в жизни - кома,
Сон хорош, а жизнь дерьмо,
В жизни нет семьи, нет дома,
Может мне и суждено
В сне навеки, друг, остаться?
Завали свой рот, козел!
И не думай ты сдаваться,
Или сдохнем мы, осел!
Смерть ко мне стучится в двери,
Смерть за мной, мой друг, идет,
Но отбрось её, не верь ей,
Страх и гнев пусть пропадет.
Вспоминай, Джек, вспоминай,
Вспомни все или умри,
Про меня не забывай,
Прочь гони подземные огни!
Шепчет темное созданье:
"Джек, проснись, глухой кретин!
Рушь все, лживо мирозданье,
Джек, ты тут же не один,
Гони прочь весь этот мир,
Джек, проснись! Вставай! Вставай!
Нет! Не слушай звуки лир!
Ложен рай! Не умирай!"
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:23
Сегодня, 05:18 by Vait D. SelengerПросмотров: 25Комментарии: 0
Ключевые слова: Созданье тьма друг рай авторский стих