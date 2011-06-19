ХранительСопит в колыбели малышка,
За окном хлещет дождь проливной,
Почему ей не страшно одной?
Не пугает молнии вспышка?
Снятся девочке дивные сны,
И не будит раскатистый гром,
Злом коварным опутан весь дом,
Не пробиться слуге Сатаны!
Ветер свищет в кирпичной трубе,
Лютый Демон снаружи кружит,
Непосилен божественный щит,
Проиграл он в равной борьбе.
Малышку ничто не тревожит,
Приоткрыла, зевнувши, глаза,
За окном вдруг затихла гроза,
Сберёг её сон Ангел Божий!
Сегодня, 20:35 by QustoПросмотров: 25Комментарии: 1
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