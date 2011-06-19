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Стихи

Хранитель

Сопит в колыбели малышка,
За окном хлещет дождь проливной,
Почему ей не страшно одной?
Не пугает молнии вспышка?

Снятся девочке дивные сны,
И не будит раскатистый гром,
Злом коварным опутан весь дом,
Не пробиться слуге Сатаны!

Ветер свищет в кирпичной трубе,
Лютый Демон снаружи кружит,
Непосилен божественный щит,
Проиграл он в равной борьбе.

Малышку ничто не тревожит,
Приоткрыла, зевнувши, глаза,
За окном вдруг затихла гроза,
Сберёг её сон Ангел Божий!


Хранитель

Сегодня, 20:35 by QustoПросмотров: 25Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ангел Демон малышка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Митяй
Сегодня, 20:59
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 101
Комментариев: 524
Добрый стих.
Кое где самую капельку сбивается ритм, но в целом хорошо.
Зарегистрирован: 19.06.2011
      
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