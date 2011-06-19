Хранитель

Qusto Просмотров: 25 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 20:35 by

Сопит в колыбели малышка,За окном хлещет дождь проливной,Почему ей не страшно одной?Не пугает молнии вспышка?Снятся девочке дивные сны,И не будит раскатистый гром,Злом коварным опутан весь дом,Не пробиться слуге Сатаны!Ветер свищет в кирпичной трубе,Лютый Демон снаружи кружит,Непосилен божественный щит,Проиграл он в равной борьбе.Малышку ничто не тревожит,Приоткрыла, зевнувши, глаза,За окном вдруг затихла гроза,Сберёг её сон Ангел Божий!

Ключевые слова: Ангел Демон малышка авторский стих

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