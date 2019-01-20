ЛюбовьТвои очи, словно багульник,
При солнечном свете ясны,
Пусть скажут, я богохульник,
Но ты краше полной луны.
Ты светлее Девы прекрасной,
Чище ее в тысячу раз,
Потому и чтишься всеми опасной
Из-за небесных нежнейших крас.
Тебя кличут клеветники слуги,
Но пусть их речи обходят тебя,
Пусть не затронут жизни недуги,
Их обходи, тихо любя.
Любовь сгладит морщины столетий,
Она отгонит клеветников в ад,
Она проживет тысячелетья,
Её не поблекнет светлый наряд.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:55
Вчера, 15:55 by Alex_PikcmanПросмотров: 59Комментарии: 3
Ключевые слова: Любовь ад вера авторский стих