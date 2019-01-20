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Стихи

Любовь

Твои очи, словно багульник,
При солнечном свете ясны,
Пусть скажут, я богохульник,
Но ты краше полной луны.

Ты светлее Девы прекрасной,
Чище ее в тысячу раз,
Потому и чтишься всеми опасной
Из-за небесных нежнейших крас.

Тебя кличут клеветники слуги,
Но пусть их речи обходят тебя,
Пусть не затронут жизни недуги,
Их обходи, тихо любя.

Любовь сгладит морщины столетий,
Она отгонит клеветников в ад,
Она проживет тысячелетья,
Её не поблекнет светлый наряд.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:55
Вчера, 15:55 by Alex_PikcmanПросмотров: 59Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Любовь ад вера авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 18:30
+1
Группа: Авторы
Репутация: (64|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 744
Не, ну багульник красивое слово, конечно) И цветы у него сиренево- розовые, для очей-- само то))
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:01
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2661|-1)
Публикаций: 1 582
Комментариев: 10 195
Красиво написано, мне нравится. За любовь! ) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#3 написал: Sniff
Вчера, 20:49
0
Группа: Авторы
Репутация: (64|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 744
Цитата: Сделано_в_СССР
Красиво написано, мне нравится. За любовь! ) +++


Ну, вы добрый, конечно, но все же стихи должны быть стихами, а не набором слов?) Размер, блин! Где он? Где правильные ударения?)

Получается так примерно:

Тебя кличут клевЕтники слуги,
Пусть их речи обходят тебя( убран лишний слог)
Пусть не зАтронут жизни недуги,
Их обхОди, тихо любя.

Кого любя?! Что за клевЕтники?)
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
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