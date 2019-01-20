Любовь

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:55

Alex_Pikcman Просмотров: 59 Комментарии: 3 +2 Вчера, 15:55 by

Твои очи, словно багульник,При солнечном свете ясны,Пусть скажут, я богохульник,Но ты краше полной луны.Ты светлее Девы прекрасной,Чище ее в тысячу раз,Потому и чтишься всеми опаснойИз-за небесных нежнейших крас.Тебя кличут клеветники слуги,Но пусть их речи обходят тебя,Пусть не затронут жизни недуги,Их обходи, тихо любя.Любовь сгладит морщины столетий,Она отгонит клеветников в ад,Она проживет тысячелетья,Её не поблекнет светлый наряд.

Ключевые слова: Любовь ад вера авторский стих

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