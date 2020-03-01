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Стихи

Мне сказали, что ты меня все еще любишь

мне сказали
что ты меня все еще любишь

что ты звонишь
когда меня нету дома

читаешь мои любимые книги
чтобы быть внутренне ближе

ходишь за мной по пятам
в офисе и магазине
к знакомым

говорят, тебя даже видели рядом со мной
весной
на гриле
далеко за городом
и даже на конференции по недвижимости в париже

и это
несмотря на то
что мы друг с другом практически не говорили

и по известным причинам
я в ближайшем будущем тебя, как мне кажется, не увижу

хочешь узнать почему?

потому что на мокрой дороге в ригу
тебя разорвало, размазало, разбросало
и перемешались в единую массу волосы, мясо, кости
и какое-то даже сало
и отдельно лежала оскаленная голова

потому что я был на похоронах
как положено
покупал цветы

потому что
два года уже мертва

но

может быть, это все-таки правда

потому что какой-то странный
травянистый запах
бывает в ванной

ранним утром
я иногда захожу на кухню

там
внезапно
вымыты все тарелки
и накурено
и съедена вся халва


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:49
Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.
Сегодня, 04:49 by Джилл КаслПросмотров: 39Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Смерть дтп девушка любовь мистика

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Комментарии

#1 написал: Exeler
Сегодня, 06:04
-1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 41
Подумал что минус, по краткому описанию. Но все равно. По моему довольно частая стандартная ситуация. Дух сбитой девушки помогает парню даже после смерти. Без оценки.
К Редакторам - але, вы в отпуске? Где ж знаки препинания и большие буквы??
Зарегистрирован: 1.03.2020
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:23
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3092|-1)
Публикаций: 2 110
Комментариев: 12 330
Цитата: Exeler
Подумал что минус, по краткому описанию. Но все равно. По моему довольно частая стандартная ситуация. Дух сбитой девушки помогает парню даже после смерти. Без оценки.
К Редакторам - але, вы в отпуске? Где ж знаки препинания и большие буквы??

Это просто такой стиль у автора стихов.) Необычный стиль, так сказать ...без премудростей))) Я бы такой стих в дурдом отправил, но хорошо что я не редактор.))) Стих как рваное полотно на ветру, набор строчек, мыслей, но в целом получается собирательный образ. Правда, дико читать в таком виде стих, в первые с таким сталкиваюсь, неприятно, глаза режет.)) Воздержусь от оценки.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
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