Связь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:11

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Lollipop39 Просмотров: 53 Комментарии: 1 +1 Вчера, 07:11 by

Знаешь, здесь нет Мегафона и МТС,Как и невидимых щупалец ИнтернетаНечто иное под розовой дымкой небес –Поле тюльпанов, зовущее алым цветом,Там телефонные будки, много, я не шучу!Видел такие на фото лондонских улиц,Ну а внутри – ничего, захожу и молчу,Как за решёткой свидания ждущий узник.И – о тебе до фантомной боли в висках,Сумрачных облаков, красно-зеленой пудрыУпрямо думаю…В этот момент, в забытье короткого снаТы улыбаешься.Скоро утро.

Ключевые слова: Связь сон потустороннее тюльпаны телефон авторский стих

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