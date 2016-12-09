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Стихи

Связь

Знаешь, здесь нет Мегафона и МТС,
Как и невидимых щупалец Интернета
Нечто иное под розовой дымкой небес –
Поле тюльпанов, зовущее алым цветом,
Там телефонные будки, много, я не шучу!
Видел такие на фото лондонских улиц,
Ну а внутри – ничего, захожу и молчу,
Как за решёткой свидания ждущий узник.
И – о тебе до фантомной боли в висках,
Сумрачных облаков, красно-зеленой пудры
Упрямо думаю…
В этот момент, в забытье короткого сна
Ты улыбаешься.
Скоро утро.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:11
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 07:11 by Lollipop39Просмотров: 53Комментарии: 1
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Ключевые слова: Связь сон потустороннее тюльпаны телефон авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 12:39
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