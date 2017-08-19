АлекситимияПосмотри, сколько бабочек в сентябре,
Сколько бабочек в ласковом сентябре,
Что резвятся, пляшут, целуют цветы –
Все в пыльце и солнце.
А твоя – застылая в янтаре.
Не расправить крылья навстречу заре,
Не расплавить тяжесть оков золотых,
Изнутри не покоцать.
Пьют нектар, любовь, ветер и печаль,
На рассвете радостно смерть встречать
И нестрашно им, лёгким, озорным
Безмятежно-мудрым.
А твоя – заснула в смолистой слезе.
Не добраться птицам и хищной гюрзе,
Не пробиться запаху ранней весны
И улыбке утра.
Посмотри, сколько бабочек в декабре
Сколько белых бабочек в декабре,
И прильнув к стеклу, с восьмого молча
Следишь за ними.
За спиной холодильник гудит как фон
В голове завьюженной мается сон,
Будто всё, что ты есть – многоточие.
Алекситимия.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:18
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:18 by Lollipop39Просмотров: 25Комментарии: 1
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