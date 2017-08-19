Алекситимия

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:18

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Lollipop39 Просмотров: 25 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:18 by

Посмотри, сколько бабочек в сентябре,Сколько бабочек в ласковом сентябре,Что резвятся, пляшут, целуют цветы –Все в пыльце и солнце.А твоя – застылая в янтаре.Не расправить крылья навстречу заре,Не расплавить тяжесть оков золотых,Изнутри не покоцать.Пьют нектар, любовь, ветер и печаль,На рассвете радостно смерть встречатьИ нестрашно им, лёгким, озорнымБезмятежно-мудрым.А твоя – заснула в смолистой слезе.Не добраться птицам и хищной гюрзе,Не пробиться запаху ранней весныИ улыбке утра.Посмотри, сколько бабочек в декабреСколько белых бабочек в декабре,И прильнув к стеклу, с восьмого молчаСледишь за ними.За спиной холодильник гудит как фонВ голове завьюженной мается сон,Будто всё, что ты есть – многоточие.Алекситимия.

Ключевые слова: Алекситимия душа болезнь депрессия бабочка авторский стих

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