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Стихи

Алекситимия

Посмотри, сколько бабочек в сентябре,
Сколько бабочек в ласковом сентябре,
Что резвятся, пляшут, целуют цветы –
Все в пыльце и солнце.
А твоя – застылая в янтаре.
Не расправить крылья навстречу заре,
Не расплавить тяжесть оков золотых,
Изнутри не покоцать.

Пьют нектар, любовь, ветер и печаль,
На рассвете радостно смерть встречать
И нестрашно им, лёгким, озорным
Безмятежно-мудрым.
А твоя – заснула в смолистой слезе.
Не добраться птицам и хищной гюрзе,
Не пробиться запаху ранней весны
И улыбке утра.

Посмотри, сколько бабочек в декабре
Сколько белых бабочек в декабре,
И прильнув к стеклу, с восьмого молча
Следишь за ними.
За спиной холодильник гудит как фон
В голове завьюженной мается сон,
Будто всё, что ты есть – многоточие.
Алекситимия.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:18
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:18 by Lollipop39Просмотров: 25Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Алекситимия душа болезнь депрессия бабочка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
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Бабочка в янтарной смолистой слезе. По-своему должно быть красиво.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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