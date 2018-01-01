Чёрная бабочка смерти

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 7 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:05 by

Басир не был колдуном в нашем понимании, но видел прошлое и будущее… Эта история обернулась суровой реальностью и изменила мою судьбу. Навсегда…Несколько лет назад мы с друзьями были в отпуске и решили сходить в горы. Сняли домик у одного из местных жителей. Хозяин, у которого мы поселились, сразу предупредил:— Вам обязательно нужно нанять проводника! Это — горы, а там всякое случается, — и добавил странную фразу. — С ранней весны до поздней осени — сезон черных бабочек. Не рискуйте!Наш проводник — Аслан — рассказал о мерах предосторожности, прочитал целую лекцию о том, что можно делать в горах, а чего нельзя. На рассвете мы отправились в путь. Сначала идти было легко, но чем выше поднималось солнце, тем становилось сложнее. Навстречу нам спускалась группа туристов со своим проводником. Аслан с ним отошли в сторону и о чем-то разговаривали. Потом наш сопровождающий присоединился к нам, лицо у него было хмурое:— Привал! — скомандовал он. — Вы отдыхайте, а я пройду вперед, — голос мужчины был обеспокоенный…Вернувшись, он сказал:— Сегодня мы остаемся здесь. Дальше идти нельзя! На перевале — черные бабочки… Это плохая примета. Переночуем, а завтра посмотрим, как быть.Конечно, никто спорить с проводником не стал. Мы поставили палатку, разожгли костер, заварили чай, поужинали.— А что за примета такая? — поинтересовался один из приятелей. — Расскажите?— В наших краях есть легенда. Ей можно верить или нет, но зачем нарываться на неприятности? Раньше в горах стояла лачуга Басира. В переводе с арабского его имя означает «видящий сердцем». Он жил один, возделывал небольшой кусок земли и почти никогда не спускался в долину, где осталась его семья. Но тем не менее к его дому не зарастала тропа: все время шли люди… За советом, помощью, здоровьем и счастьем. Кем он был: колдуном, ведьмаком, шаманом? И тем, и другим, и третьим. Он был Знающим! Так его называли. Басир не насылал мор на людей, не губил посевы, не делал никому зла. Он лечил травами и заговорами, мог предсказывать будущее. Знающий мог точно сказать дату смерти человека. Многие прибегали к его знанию. Как правило, наследники любопытствовали — когда умрет завещавший им наследство старый отец. Это и погубило Басира.Однажды к нему пришел младший сын местного правителя.— Мой отец болеет. Ты можешь предсказать, когда он умрет?— Да, могу! — и Видящий Сердцем назвал дату смерти. — Власть унаследует твой старший брат, а состояние отец поделит между вами.— А когда этот мир покинет мой брат? И когда умру я?— Брат твой уйдет в мир иной нескоро… Ты покинешь эту землю намного раньше…— Ты можешь его убить? Навести смертельную порчу?— Могу, но не буду делать этого. Я — Знающий, а не черный колдун. Ты обратился не по адресу.— Я дам тебе много денег, золота, построю для тебя большой дом! Не будешь ни в чем нуждаться!— А зачем мне все это? Я и так ни в чем не нуждаюсь! Я творю добро и не совершаю зла.— Я убью тебя! — закричал гость.— Знаю. Это случится завтра с первыми лучами солнца. Мы все рано или поздно покидаем этот мир, с той лишь разницей, что об одних остаются хорошие воспоминания, а других проклинают даже после смерти. Уходи. Я больше тебе ничего не скажу…А на рассвете младший сын правителя со своими приближенными связал Басира и запер его в лачуге, а ее предал огню. Люди, которые шли к Знающему за советом, видели: когда горящие балки провалились внутрь, из пламени вылетело очень много черных бабочек. Они покружили над пылающим домом и разлетелись по всему миру, став предвестницами беды. Одна из них села на плечо человека, который связывал Басира. В ту же секунду тот скончался в страшных муках. С тех пор и считается, что если на пути в горы увидеть черных бабочек — это к беде. Если бабочка кружит над вами, то очень скоро вы умрете, а если уж села на плечо… Ну, вы поняли — мгновенная смерть!Наш проводник немного помолчал и добавил:— Эта примета сбывалась в наших краях очень много раз.А на рассвете черт меня дернул втайне от всех пойти в горы. Я оставил друзьям записку. Действительно, когда я отошел от лагеря, увидел вдалеке несколько черных бабочек. Они не приближались и не удалялись — словно застыли в воздухе.— Не верю я во все эти бредни! — это были мои последние слова.В тот же момент поскользнулся и сорвался с обрыва, больно ударившись спиной об острые камни. Боль была ужасной, ног я не чувствовал, периодически терял сознание.Через несколько часов меня нашел и спас Аслан:— Я же предупреждал! Знал, что не миновать беды! Вот, выпей, тебе станет легче, — он достал флягу и дал сделать пару глотков хмельного и очень пряного напитка. Боль понемногу начала отступать.— Аслан, откуда вы знали, что случится беда?— Басир — мой древний предок. Некоторые его качества перешли ко мне по наследству, правда, не все… Одно могу сказать: ты сделал неправильный выбор, он перевернет твою жизнь… Все, что я смог для тебя сделать, — это остановить бабочку, которая собиралась сесть на твое плечо, — вздохнул Аслан.Восемь долгих лет я прикован к инвалидному креслу. Во всем виноват сам. Это был мой выбор, который действительно перевернул всю жизнь. Увы… Винить некого…Автор - Игорь.

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