***********Дочь койота и сын медведя, дочь каньонов и сын фиордов,
И зачем нас связали норны, как позволил Великий Дух?
Я рвала зверобой и мяту, где кружил над равниной кондор,
Ты ковал топоры и шлемы, жёг ладьи на зелёном льду.
Ты родился в краю суровом, где погибнуть в бою – награда,
Где напиток берсерка слаще сердцу храбрых, чем дикий мёд.
Я вплетала в тугие косы лозы лисьего винограда,
У тотемных просила предков, чтобы был урожайным год.
Я просила дождя и солнца, я просила охоты доброй,
Ты же битвы искал – не мира, горькой крови, солёных слёз.
Отчего же забыть не смею, вырвать, выкорчевать твой образ,
Белый парус и пасть дракона, звон кольчуги и медь волос?
Я рвала стрелолист и клевер, дым вдыхала в вигваме ночи,
Россыпь бусин на нить низала, снов негодных плела ловец.
Я звала Пте-Сан-Вин и Вёльву – смерть мне юную напророчьте! –
Я желала судьбы вендиго, злого холода их сердец.
Только стоит глаза зажмурить, как я вижу не клин драккаров –
Лебедей, что летят на север, в земли троллей и хульдр лесных,
Я хотела бы вслед за ними, пить вино из глубоких чарок,
Танцевать под напевы скальдов, резать руны и ждать весны.
Я хотела б носить доспехи, шлем серебряный, острокрылый,
Чтобы душу твою однажды с поля бранного унести,
Мудрой Гудрид была б я краше и воинственней всех валькирий,
Гордой Фрейдис была б смелее, мягче снега в твоей горсти.
Только лёд обжигает пальцы, непривычна мне тяжесть стали,
К коже цвета горячей глины не желает кольчуга льнуть.
Только я средь снегов погасну, только в прериях ты растаешь,
Потому нам пора прощаться, среди равных ищи жену.
Среди дев белоликих, стройных, златокудрых, голубоглазых,
Тех, что верят богине Фрейе, а не духам седых степей.
Ветер треплет твой плащ как парус, обрывает слова и фазы,
Мне – идти по следам бизона, диких вепрей стрелять – тебе.
Берег серклингов покидая, верь бесстрашному океану,
Мидгард весь обойди хоть трижды, но сперва докури табак.
Сохрани мой подарок – флейту и перо из крыла орлана.
Да хранит тебя птица грома, ворон Одина и судьба.
MariLafitt. Стихи и песни.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25 by Tigger powerПросмотров: 28Комментарии: 2
Ключевые слова: Дух руны дракон