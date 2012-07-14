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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:25

Tigger power Просмотров: 28 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 16:25 by

Дочь койота и сын медведя, дочь каньонов и сын фиордов,И зачем нас связали норны, как позволил Великий Дух?Я рвала зверобой и мяту, где кружил над равниной кондор,Ты ковал топоры и шлемы, жёг ладьи на зелёном льду.Ты родился в краю суровом, где погибнуть в бою – награда,Где напиток берсерка слаще сердцу храбрых, чем дикий мёд.Я вплетала в тугие косы лозы лисьего винограда,У тотемных просила предков, чтобы был урожайным год.Я просила дождя и солнца, я просила охоты доброй,Ты же битвы искал – не мира, горькой крови, солёных слёз.Отчего же забыть не смею, вырвать, выкорчевать твой образ,Белый парус и пасть дракона, звон кольчуги и медь волос?Я рвала стрелолист и клевер, дым вдыхала в вигваме ночи,Россыпь бусин на нить низала, снов негодных плела ловец.Я звала Пте-Сан-Вин и Вёльву – смерть мне юную напророчьте! –Я желала судьбы вендиго, злого холода их сердец.Только стоит глаза зажмурить, как я вижу не клин драккаров –Лебедей, что летят на север, в земли троллей и хульдр лесных,Я хотела бы вслед за ними, пить вино из глубоких чарок,Танцевать под напевы скальдов, резать руны и ждать весны.Я хотела б носить доспехи, шлем серебряный, острокрылый,Чтобы душу твою однажды с поля бранного унести,Мудрой Гудрид была б я краше и воинственней всех валькирий,Гордой Фрейдис была б смелее, мягче снега в твоей горсти.Только лёд обжигает пальцы, непривычна мне тяжесть стали,К коже цвета горячей глины не желает кольчуга льнуть.Только я средь снегов погасну, только в прериях ты растаешь,Потому нам пора прощаться, среди равных ищи жену.Среди дев белоликих, стройных, златокудрых, голубоглазых,Тех, что верят богине Фрейе, а не духам седых степей.Ветер треплет твой плащ как парус, обрывает слова и фазы,Мне – идти по следам бизона, диких вепрей стрелять – тебе.Берег серклингов покидая, верь бесстрашному океану,Мидгард весь обойди хоть трижды, но сперва докури табак.Сохрани мой подарок – флейту и перо из крыла орлана.Да хранит тебя птица грома, ворон Одина и судьба.MariLafitt. Стихи и песни.

Ключевые слова: Дух руны дракон

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