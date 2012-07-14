Леший
Мне бабушка всё детство говорила,
Что по ночам опасно в лес ходить
И уважению к нему меня она учила,
Им восторгаться, его бояться и любить.
Я слушал все уроки с упоеньем,
А днем в лесу, что в доме своем был,
Однако с вечером и ночи приближеньем,
Мне чувствовалось то, что он в себе таил.
Однажды вот, стоянкой встать решился:
Костер развел, уже готовился поспать.
Вдруг сказки вспомнились и я остановился,
За спину глянул, обомлел, не стану врать!
Размыт был образ тот, ведь не был я готовым;
Он черной тенью между древ ходил.
Глаза красны, устлан ковром листовым –
Султан лесной, чащобы властелин.
Я помню: за стволом сосны мерцали
Два красных, нетленно ярких огонька.
В тот миг инстинкты все от ужаса кричали,
Металась в дикости и воля, и душа.
Не торопясь, проверил я карман нагрудный;
Достал оттуда хлеб и положил на пень,
А сделав три шага назад, что зверь спугнутый,
Я пристально всмотрелся в тень.
Моргнул, лишь миг глаза закрыты были,
Но как открыл, так хлеба не видать.
Погасли огоньки и звуки стихли –
Остался в одиночестве стоять.
Не зря мне бабушка всё детство говорила,
Что всякий лес надо любить и уважать.
И хлеб с собою брать она же приучила,
Чтоб Лешему как подношение отдать…
14.01.2018
Виктор Ра-Страг.
Юрий Васендин (Картина)
Что по ночам опасно в лес ходить
И уважению к нему меня она учила,
Им восторгаться, его бояться и любить.
Я слушал все уроки с упоеньем,
А днем в лесу, что в доме своем был,
Однако с вечером и ночи приближеньем,
Мне чувствовалось то, что он в себе таил.
Однажды вот, стоянкой встать решился:
Костер развел, уже готовился поспать.
Вдруг сказки вспомнились и я остановился,
За спину глянул, обомлел, не стану врать!
Размыт был образ тот, ведь не был я готовым;
Он черной тенью между древ ходил.
Глаза красны, устлан ковром листовым –
Султан лесной, чащобы властелин.
Я помню: за стволом сосны мерцали
Два красных, нетленно ярких огонька.
В тот миг инстинкты все от ужаса кричали,
Металась в дикости и воля, и душа.
Не торопясь, проверил я карман нагрудный;
Достал оттуда хлеб и положил на пень,
А сделав три шага назад, что зверь спугнутый,
Я пристально всмотрелся в тень.
Моргнул, лишь миг глаза закрыты были,
Но как открыл, так хлеба не видать.
Погасли огоньки и звуки стихли –
Остался в одиночестве стоять.
Не зря мне бабушка всё детство говорила,
Что всякий лес надо любить и уважать.
И хлеб с собою брать она же приучила,
Чтоб Лешему как подношение отдать…
14.01.2018
Виктор Ра-Страг.
Юрий Васендин (Картина)
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:28
Вчера, 14:28 by Ra-StragПросмотров: 62Комментарии: 5
Ключевые слова: Леший славянские легенды бабушка авторский стих