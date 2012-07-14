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Стихи

Леший

Леший


Мне бабушка всё детство говорила,
Что по ночам опасно в лес ходить
И уважению к нему меня она учила,
Им восторгаться, его бояться и любить.

Я слушал все уроки с упоеньем,
А днем в лесу, что в доме своем был,
Однако с вечером и ночи приближеньем,
Мне чувствовалось то, что он в себе таил.

Однажды вот, стоянкой встать решился:
Костер развел, уже готовился поспать.
Вдруг сказки вспомнились и я остановился,
За спину глянул, обомлел, не стану врать!

Размыт был образ тот, ведь не был я готовым;
Он черной тенью между древ ходил.
Глаза красны, устлан ковром листовым –
Султан лесной, чащобы властелин.

Я помню: за стволом сосны мерцали
Два красных, нетленно ярких огонька.
В тот миг инстинкты все от ужаса кричали,
Металась в дикости и воля, и душа.

Не торопясь, проверил я карман нагрудный;
Достал оттуда хлеб и положил на пень,
А сделав три шага назад, что зверь спугнутый,
Я пристально всмотрелся в тень.

Моргнул, лишь миг глаза закрыты были,
Но как открыл, так хлеба не видать.
Погасли огоньки и звуки стихли –
Остался в одиночестве стоять.

Не зря мне бабушка всё детство говорила,
Что всякий лес надо любить и уважать.
И хлеб с собою брать она же приучила,
Чтоб Лешему как подношение отдать…

14.01.2018
Виктор Ра-Страг.
Юрий Васендин (Картина)


Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:28
Вчера, 14:28 by Ra-StragПросмотров: 62Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Леший славянские легенды бабушка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 14:30
+1
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 327
Комментариев: 2 520
Картина красивая, а вот стих, зацепив в самом начале, дальше пошёл по наклонной, но это моё личное восприятие, все же поставлю плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#2 написал: Sniff
Вчера, 14:40
+1
Группа: Авторы
Репутация: (185|-1)
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Комментариев: 1 415
Ну, плюс, но только за идею, стихи нуждаются в большой доработке.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#3 написал: Fahrengeit
Вчера, 15:08
0
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Комментариев: 680
Стихотворение красивое, для любителя вполне нормально, так как на сайте только любители и есть. Плюсую.

Зарегистрирован: 1.03.2014
        
#4 написал: Шерри
Вчера, 21:40
0
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Публикаций: 38
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Миленько, но не очень складненько)))+
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:49
0
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Публикаций: 1 851
Комментариев: 11 451
Очередная ода посвящённая Лешему!) Нормально. Картиночка супер! +

лес
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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