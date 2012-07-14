Леший

Мне бабушка всё детство говорила,

Что по ночам опасно в лес ходить

И уважению к нему меня она учила,

Им восторгаться, его бояться и любить.



Я слушал все уроки с упоеньем,

А днем в лесу, что в доме своем был,

Однако с вечером и ночи приближеньем,

Мне чувствовалось то, что он в себе таил.



Однажды вот, стоянкой встать решился:

Костер развел, уже готовился поспать.

Вдруг сказки вспомнились и я остановился,

За спину глянул, обомлел, не стану врать!



Размыт был образ тот, ведь не был я готовым;

Он черной тенью между древ ходил.

Глаза красны, устлан ковром листовым –

Султан лесной, чащобы властелин.



Я помню: за стволом сосны мерцали

Два красных, нетленно ярких огонька.

В тот миг инстинкты все от ужаса кричали,

Металась в дикости и воля, и душа.



Не торопясь, проверил я карман нагрудный;

Достал оттуда хлеб и положил на пень,

А сделав три шага назад, что зверь спугнутый,

Я пристально всмотрелся в тень.



Моргнул, лишь миг глаза закрыты были,

Но как открыл, так хлеба не видать.

Погасли огоньки и звуки стихли –

Остался в одиночестве стоять.



Не зря мне бабушка всё детство говорила,

Что всякий лес надо любить и уважать.

И хлеб с собою брать она же приучила,

Чтоб Лешему как подношение отдать…



14.01.2018

Виктор Ра-Страг.

Юрий Васендин (Картина)

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:28

Ra-Strag Просмотров: 62 Комментарии: 5 +7 Вчера, 14:28 by

Ключевые слова: Леший славянские легенды бабушка авторский стих

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