Сам себе человек...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:59

Капитан-командор Просмотров: 25 Комментарии: 2 0 Сегодня, 07:56 by

Я сам себе друг,И я сам себе враг.Я тихо бреду, погруженный во мрак.Людьми я забыт, но я все ещё здесь,Не слышен, незрим, как недобрая вестьЯ сам себе жрец,И я сам себе царь.Ровесник Земле, был я выкован встарь.И, хоть мой металл проржавел до костей,Его не расплавит жар мелких страстей.Я сам себе Дьявол,Я сам себе Бог,Я сам себе рая построил чертог.Но, вот ведь беда - не закончен мой век.Я все ещё жив - сам себе человек.

Ключевые слова: Бог Дьявол человек мрак авторский стих

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