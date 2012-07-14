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Стихи

Сам себе человек...

Я сам себе друг,
И я сам себе враг.
Я тихо бреду, погруженный во мрак.
Людьми я забыт, но я все ещё здесь,
Не слышен, незрим, как недобрая весть

Я сам себе жрец,
И я сам себе царь.
Ровесник Земле, был я выкован встарь.
И, хоть мой металл проржавел до костей,
Его не расплавит жар мелких страстей.

Я сам себе Дьявол,
Я сам себе Бог,
Я сам себе рая построил чертог.
Но, вот ведь беда - не закончен мой век.
Я все ещё жив - сам себе человек.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:59
Сегодня, 07:56 by Капитан-командорПросмотров: 25Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Бог Дьявол человек мрак авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:06
0
Группа: Редакторы
Репутация: (790|-1)
Публикаций: 293
Комментариев: 2 293
Что-то в данном стихотворении сплошные "я", режет глаза, оставлю без оценки.
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Капитан-командор
Сегодня, 08:08
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 50
Цитата: Qusto
Что-то в данном стихотворении сплошные "я", режет глаза, оставлю без оценки.


Мда, это, конечно, минус....
Зарегистрирован: 14.07.2018
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