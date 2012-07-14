Сам себе человек...Я сам себе друг,
И я сам себе враг.
Я тихо бреду, погруженный во мрак.
Людьми я забыт, но я все ещё здесь,
Не слышен, незрим, как недобрая весть
Я сам себе жрец,
И я сам себе царь.
Ровесник Земле, был я выкован встарь.
И, хоть мой металл проржавел до костей,
Его не расплавит жар мелких страстей.
Я сам себе Дьявол,
Я сам себе Бог,
Я сам себе рая построил чертог.
Но, вот ведь беда - не закончен мой век.
Я все ещё жив - сам себе человек.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:59
Сегодня, 07:56 by Капитан-командорПросмотров: 25Комментарии: 2
Ключевые слова: Бог Дьявол человек мрак авторский стих