"Кто тебе сказал, что я колдунья?"Кто тебе сказал, что я колдунья?
Люди злы и лживы, как всегда.
То, что я гуляю в полнолунье, -
Не порок, мой мальчик, не беда.
Люди множат слухи от безделья:
Им бы чем-то праздный ум занять.
Ты за мной пошел бы и без зелья,
Неужели нужно объяснять?
Я в твоей свою ладонь согрею
И скажу без тени хвастовства:
То, что я с годами не старею, -
Вовсе не примета колдовства.
Сплетник глуп и в жизни мало смыслит.
Проще взять, конечно, чем отдать.
Что с того, что я читаю мысли?
Просто я умею наблюдать.
Все забудь, лишь только ветер дунет,
Приходи, я с радостью приму.
Кто сказал тебе, что я колдунья?
Ты не верь, мой мальчик, никому.
И когда в душе запахнет маем,
И зажгутся искорки в золе,
Приходи, мы вместе полетаем.
Что с того, что сидя на метле?
Автор - Оксана Лютова.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:44
Вчера, 18:44 by ШерриПросмотров: 31Комментарии: 2
Ключевые слова: Колдунья колдовство полнолуние