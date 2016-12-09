"Кто тебе сказал, что я колдунья?"

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:44

Шерри Просмотров: 31 Комментарии: 2 +2 Вчера, 18:44 by

Кто тебе сказал, что я колдунья?Люди злы и лживы, как всегда.То, что я гуляю в полнолунье, -Не порок, мой мальчик, не беда.Люди множат слухи от безделья:Им бы чем-то праздный ум занять.Ты за мной пошел бы и без зелья,Неужели нужно объяснять?Я в твоей свою ладонь согреюИ скажу без тени хвастовства:То, что я с годами не старею, -Вовсе не примета колдовства.Сплетник глуп и в жизни мало смыслит.Проще взять, конечно, чем отдать.Что с того, что я читаю мысли?Просто я умею наблюдать.Все забудь, лишь только ветер дунет,Приходи, я с радостью приму.Кто сказал тебе, что я колдунья?Ты не верь, мой мальчик, никому.И когда в душе запахнет маем,И зажгутся искорки в золе,Приходи, мы вместе полетаем.Что с того, что сидя на метле?Автор - Оксана Лютова.

Ключевые слова: Колдунья колдовство полнолуние

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