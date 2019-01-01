Приглашение

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:20

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:20 by

Я, наверное, скоро умру,Мне приснился ужаснейший сон,Будто дерево там на ветруИздавало болезненный стон,На столе вдруг погасла свеча,Что до этого ярко горела,И с ухмылкой, в окошко стуча,На меня сама смерть посмотрела.Ухмыляться она перестала,Поманила рукой за собой.Я дрожа среди дома стояла,Слыша стук, слыша плач, слыша вой.Я уверена: точно умру,Я увидела гроб за стекломИ себя увидала в гробу,И темнее вдруг стал этот дом.И тогда написала смерть числаНа стекле чьей-то кровью густой,На окне до недавнего чистом,Своей страшной костлявой рукой.Я проснулась в холодном поту,Принимаю я вскоре решение.Знаю точно, что скоро умру,Разошлю я им всем приглашения.Автор - Танюська.

Ключевые слова: Смерть сон гроб

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