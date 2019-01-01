Приглашение

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Стихи

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Я, наверное, скоро умру,
Мне приснился ужаснейший сон,
Будто дерево там на ветру
Издавало болезненный стон,

На столе вдруг погасла свеча,
Что до этого ярко горела,
И с ухмылкой, в окошко стуча,
На меня сама смерть посмотрела.

Ухмыляться она перестала,
Поманила рукой за собой.
Я дрожа среди дома стояла,
Слыша стук, слыша плач, слыша вой.

Я уверена: точно умру,
Я увидела гроб за стеклом
И себя увидала в гробу,
И темнее вдруг стал этот дом.

И тогда написала смерть числа
На стекле чьей-то кровью густой,
На окне до недавнего чистом,
Своей страшной костлявой рукой.

Я проснулась в холодном поту,
Принимаю я вскоре решение.
Знаю точно, что скоро умру,
Разошлю я им всем приглашения.

Автор - Танюська.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:20
Сегодня, 20:20 by Affaciolle (Дрим)Просмотров: 20Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смерть сон гроб

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