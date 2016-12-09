Соната СмертиКогда в полночь пробьют часы старинные,
В гостиной появится дева с шеей лебединою,
Бледно её лицо, не излучает ни эмоций, ни улыбки,
А голос нежен и манит, подобно пенью скрипки.
Луны сияние пробьётся сквозь открытое окно,
Сегодня кровь польётся, походя на терпкое вино,
Дева прекрасна, словно создана из тонкого фарфора,
Она как будто элемент изящного декора...
Хрупка, загадочна и до безумия желанна!
Походкой лёгкой подойдёт к фортепиано,
Откинет с плеч прозрачную вуаль
И заиграет, унося все мысли вдаль...
Соната Смерти полетит на крыльях ночи,
Померкнет жизни свет, погаснут чьи-то очи,
Замолкнут клавиши, и дева еле слышно запоёт,
И каждый выбранный Судьбой за нею в Мир Иной уйдёт...
А дева та под крики первой птицы
С рассветом в сизой дымке растворится...
Вчера, 22:07 by QustoПросмотров: 36Комментарии: 6
Ключевые слова: Соната дева Судьба авторский стих