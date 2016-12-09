Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Соната Смерти

Когда в полночь пробьют часы старинные,
В гостиной появится дева с шеей лебединою,
Бледно её лицо, не излучает ни эмоций, ни улыбки,
А голос нежен и манит, подобно пенью скрипки.

Луны сияние пробьётся сквозь открытое окно,
Сегодня кровь польётся, походя на терпкое вино,
Дева прекрасна, словно создана из тонкого фарфора,
Она как будто элемент изящного декора...

Хрупка, загадочна и до безумия желанна!
Походкой лёгкой подойдёт к фортепиано,
Откинет с плеч прозрачную вуаль
И заиграет, унося все мысли вдаль...

Соната Смерти полетит на крыльях ночи,
Померкнет жизни свет, погаснут чьи-то очи,
Замолкнут клавиши, и дева еле слышно запоёт,
И каждый выбранный Судьбой за нею в Мир Иной уйдёт...

А дева та под крики первой птицы
С рассветом в сизой дымке растворится...
Вчера, 22:07 by QustoПросмотров: 36Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Соната дева Судьба авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 22:15
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2225|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 611
Какой притягательный лик Смерти) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: kusi
Вчера, 22:15
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (3042|-2)
Публикаций: 352
Комментариев: 7 058
Стих классный! От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#3 написал: Estellan
Вчера, 22:16
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1546|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 2 002
Адресочек мой ей куда присылать?
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#4 написал: Qusto
Вчера, 22:18
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (911|-2)
Публикаций: 324
Комментариев: 2 497
Цитата: Estellan
Адресочек мой ей куда присылать?


Не думаю, что ей нужен адресочек... noknow

Цитата: Tigger power
Какой притягательный лик Смерти) +++++

Цитата: kusi
Стих классный! От меня океанический плюс.



Благодарю! mm
Зарегистрирован: 14.07.2012
                  
#5 написал: Sniff
Вчера, 22:26
+1
Группа: Авторы
Репутация: (148|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 326
Цитата: Estellan
Адресочек мой ей куда присылать?

Я ей уже написала, игнор тебе надолго от нее)
А стихи красивые очень, плюс!
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#6 написал: Estellan
Вчера, 23:49
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1546|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 2 002
Цитата: Sniff
Цитата: Estellan
Адресочек мой ей куда присылать?

Я ей уже написала, игнор тебе надолго от нее)
А стихи красивые очень, плюс!

Редиска))
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.