То, что сказал демон

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:09

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Тавин Просмотров: 32 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 14:09 by

Я не умею быть собой.Я маски меряю не глядя.Туман скрывает образ мой,И даром времени не тратя,Живу привычной чередой.Всегда меняя облик свой,Во тьме скрываюсь тусклой тенью.Под опадающей листвойСкрываем я тумана сенью,И наблюдаю за землёй.Но сохраняю смысл свой,Чего иные не умеют,И с обезумевшей толпойИх голоса, звуча, немеют,Сливаясь вместе в голос мой.Я остаюсь, хоть и в другой,Усовершенствованной форме,Всё той же серостью, тоской,Застоем – поклоненьем норме...

Ключевые слова: Демон туман осень авторский стих

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