То, что сказал демон

То, что сказал демонЯ не умею быть собой.
Я маски меряю не глядя.
Туман скрывает образ мой,
И даром времени не тратя,
Живу привычной чередой.
Всегда меняя облик свой,
Во тьме скрываюсь тусклой тенью.
Под опадающей листвой
Скрываем я тумана сенью,
И наблюдаю за землёй.
Но сохраняю смысл свой,
Чего иные не умеют,
И с обезумевшей толпой
Их голоса, звуча, немеют,
Сливаясь вместе в голос мой.
Я остаюсь, хоть и в другой,
Усовершенствованной форме,
Всё той же серостью, тоской,
Застоем – поклоненьем норме...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:09
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 14:09 by ТавинПросмотров: 32Комментарии: 4
Ключевые слова: Демон туман осень авторский стих