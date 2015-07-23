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Стихи

То, что сказал демон

Я не умею быть собой.
Я маски меряю не глядя.
Туман скрывает образ мой,
И даром времени не тратя,
Живу привычной чередой.

Всегда меняя облик свой,
Во тьме скрываюсь тусклой тенью.
Под опадающей листвой
Скрываем я тумана сенью,
И наблюдаю за землёй.

Но сохраняю смысл свой,
Чего иные не умеют,
И с обезумевшей толпой
Их голоса, звуча, немеют,
Сливаясь вместе в голос мой.

Я остаюсь, хоть и в другой,
Усовершенствованной форме,
Всё той же серостью, тоской,
Застоем – поклоненьем норме...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:09
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 14:09 by ТавинПросмотров: 32Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Демон туман осень авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 14:10
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1544|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 1 995
Знаю я этого демона. Это Безликий)))

А еще напомнило КиШа.
Всему виной один лишь факт -
Зловещий Дьявольский контракт
И мне и Вам не повезло:
Под маской обитает ЗЛО!
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:00
0
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Публикаций: 80
Комментариев: 5 134
А люди есть без масок?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Estellan
Сегодня, 15:02
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1544|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 1 995
Цитата: зелёное яблочко
А люди есть без масок?

Не снимай с людей маски. У некоторых это намордник))
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:58
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2836|-1)
Публикаций: 1 707
Комментариев: 11 023
Цитата: зелёное яблочко
А люди есть без масок?

Думаю нет, в наше время сложно жить без маски....бьют сильно.) Стих понравился, плюс! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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