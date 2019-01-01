Ведьма

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:44

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Крокозябла Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:43 by

За спиной говорили: «Ведьма!»А в глаза ей смотреть боялись.Персонаж для страшилок детям.Воплощенное слово "старость":Истонченный пергамент кожи,Паутинка волос под шалью,И лицо в паутине тоже.Нафталиновою вуальюВсё живое надёжно скрыто.Налицо только тлен и серость.Всё былое давно забыто:Размечталось и расхотелось,Истрепалось, истерлось, стухло.Но зачем-то исправно сердцеТишину нарушает стуком.Не даёт подобраться смерти,Отбивает легко все стрелы.И душа ее бьется в клетиОпостылевшего ей тела."Ведьма!" - шепчут упрямо в спину,А она шевелит губами,Вспоминая малютку-сына,Вспоминая старушку-маму.Только в памяти живы тени,Жизнь и есть теперь - только память.Там, где холод и запустение,Она может легко представитьИ себя в сарафане с брошкой,И такого живого мужа,Череду своих бывших кошек,Всех ушедших в туман подружек.Под незримой ее вуалью,Едко пахнущей нафталином,Ей открыты любые дали,И расходится время клином.В острие того клина - вечность,Над которой не властно время.И она расправляет плечи,И встают перед ней все тениТех, кто в вечность давно уплыли.За спиною, ей шепчут: "Ведьма!".За спиной серебрятся крылья,И тот шёпот по ним бьет плетью.Автор: Мальвина Матрасова.

Ключевые слова: Стих ведьма старость воспоминания

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