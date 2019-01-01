ВедьмаЗа спиной говорили: «Ведьма!»
А в глаза ей смотреть боялись.
Персонаж для страшилок детям.
Воплощенное слово "старость":
Истонченный пергамент кожи,
Паутинка волос под шалью,
И лицо в паутине тоже.
Нафталиновою вуалью
Всё живое надёжно скрыто.
Налицо только тлен и серость.
Всё былое давно забыто:
Размечталось и расхотелось,
Истрепалось, истерлось, стухло.
Но зачем-то исправно сердце
Тишину нарушает стуком.
Не даёт подобраться смерти,
Отбивает легко все стрелы.
И душа ее бьется в клети
Опостылевшего ей тела.
"Ведьма!" - шепчут упрямо в спину,
А она шевелит губами,
Вспоминая малютку-сына,
Вспоминая старушку-маму.
Только в памяти живы тени,
Жизнь и есть теперь - только память.
Там, где холод и запустение,
Она может легко представить
И себя в сарафане с брошкой,
И такого живого мужа,
Череду своих бывших кошек,
Всех ушедших в туман подружек.
Под незримой ее вуалью,
Едко пахнущей нафталином,
Ей открыты любые дали,
И расходится время клином.
В острие того клина - вечность,
Над которой не властно время.
И она расправляет плечи,
И встают перед ней все тени
Тех, кто в вечность давно уплыли.
За спиною, ей шепчут: "Ведьма!".
За спиной серебрятся крылья,
И тот шёпот по ним бьет плетью.
Автор: Мальвина Матрасова.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:44
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 05:43 by КрокозяблаПросмотров: 11Комментарии: 0
Ключевые слова: Стих ведьма старость воспоминания