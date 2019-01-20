Басня "Лев и Заяц"Басня "Лев и Заяц".
В просторном зоопарке местном
Сидели звери, хоть не тесно
Было им там, все же на воле
Намного лучше. Тяжкой доле
Нахожденья в железной клетке
Не позавидовали б зеки.
И Царь Зверей поник главою.
О чудо! Узрел он пред собою
Зайчишку малого, косого.
К нему с почтеньем обратился,
С поклоном учтиво извинился
И произнес: "Друг, помоги!
Разрушь моей тюрьмы оковы!
Хочу дыханием Свободы
Я насладиться. Со всей мочи
С тобою убежим мы ночью.
Морковкой тебя угощу,
Тебе за милость отплачу!"
Поверил Заяц хитрым словам,
Достал из сумки пасатижи,
Стальные прутья пополам
Он перерезал. Лев тут же вышел.
Свободе радуясь безмерно,
По улице пошли вдвоем
Мордами рассекая ветер.
Глядь, уж утро настает,
Блеснули во тьме лучи зарницы...
А что ж Зайчишка? Лишь темницы
Ограда скрылась из виду, лев
Ужин себе состряпал сытный,
Неистово рассвирепев.
Раскрылась пасть лютого зверя...
Заяц не мог того понять:
В клетке он выглядел добрее,
Ему морковку обещал...
Сочилась кровь из алой пасти...
Лев с ухмылкою кривой
Смотрел на радугу, где поднимался
К лазурным небесам Косой...
Не будь доверчив, читатель милый!
Не верь ты сладостным речам!
Надеешься ты друга встретить,
А попадешься к палачам!
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:29
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 07:27 by Nadezda_lucifer666Просмотров: 53Комментарии: 4
Ключевые слова: Басня смерть лев заяц авторский стих