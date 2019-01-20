Басня "Лев и Заяц"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:29

Причина: Изменен раздел.

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 53 Комментарии: 4 +1 Сегодня, 07:27 by

Басня "Лев и Заяц".В просторном зоопарке местномСидели звери, хоть не тесноБыло им там, все же на волеНамного лучше. Тяжкой долеНахожденья в железной клеткеНе позавидовали б зеки.И Царь Зверей поник главою.О чудо! Узрел он пред собоюЗайчишку малого, косого.К нему с почтеньем обратился,С поклоном учтиво извинилсяИ произнес: "Друг, помоги!Разрушь моей тюрьмы оковы!Хочу дыханием СвободыЯ насладиться. Со всей мочиС тобою убежим мы ночью.Морковкой тебя угощу,Тебе за милость отплачу!"Поверил Заяц хитрым словам,Достал из сумки пасатижи,Стальные прутья пополамОн перерезал. Лев тут же вышел.Свободе радуясь безмерно,По улице пошли вдвоемМордами рассекая ветер.Глядь, уж утро настает,Блеснули во тьме лучи зарницы...А что ж Зайчишка? Лишь темницыОграда скрылась из виду, левУжин себе состряпал сытный,Неистово рассвирепев.Раскрылась пасть лютого зверя...Заяц не мог того понять:В клетке он выглядел добрее,Ему морковку обещал...Сочилась кровь из алой пасти...Лев с ухмылкою кривойСмотрел на радугу, где поднималсяК лазурным небесам Косой...Не будь доверчив, читатель милый!Не верь ты сладостным речам!Надеешься ты друга встретить,А попадешься к палачам!

Ключевые слова: Басня смерть лев заяц авторский стих

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