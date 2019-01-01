Истинный герой"Я знал, что не останусь "пьяным".
Я знал, что больше не умру.
Все тайное однажды станет явным,
И мир раскроет мне мою судьбу".
Средь полок и витрин забытых
Вдыхает пыль история моя.
Я там один. Среди врагов убитых.
И нет того, кто здесь убьет меня.
"Конечное, да повторится циклом".
Бумажный пленник - истинный герой.
Мое сражение покажется лишь мигом:
Кому-то - дом, но многим - раны гной.
В реальности давно уж съеден червем,
Но памятью закованный в веках.
Иду вперед с кровавым наваждением,
Все также узнаю себя в врагах.
Я оборвал бесчисленно историй,
Свою воздвигнул в абсолют.
У смерти попросив когда-то мораторий,
Мне душу поразил бессмертия жнут.
И мне опять глаза целует небо,
А стыд не позволяет посмотреть.
Но вот начало боя - все стемнело.
Надеюсь, хоть сейчас конец узреть.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:45 by _Lor_Просмотров: 15Комментарии: 0
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