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Стихи

Истинный герой

"Я знал, что не останусь "пьяным".
Я знал, что больше не умру.
Все тайное однажды станет явным,
И мир раскроет мне мою судьбу".

Средь полок и витрин забытых
Вдыхает пыль история моя.
Я там один. Среди врагов убитых.
И нет того, кто здесь убьет меня.

"Конечное, да повторится циклом".
Бумажный пленник - истинный герой.
Мое сражение покажется лишь мигом:
Кому-то - дом, но многим - раны гной.

В реальности давно уж съеден червем,
Но памятью закованный в веках.
Иду вперед с кровавым наваждением,
Все также узнаю себя в врагах.

Я оборвал бесчисленно историй,
Свою воздвигнул в абсолют.
У смерти попросив когда-то мораторий,
Мне душу поразил бессмертия жнут.

И мне опять глаза целует небо,
А стыд не позволяет посмотреть.
Но вот начало боя - все стемнело.
Надеюсь, хоть сейчас конец узреть.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:45 by _Lor_Просмотров: 15Комментарии: 0
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Ключевые слова: Герой воин заточение книга история цикл авторский стих

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