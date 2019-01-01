Истинный герой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

_Lor_ Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:45 by

"Я знал, что не останусь "пьяным".Я знал, что больше не умру.Все тайное однажды станет явным,И мир раскроет мне мою судьбу".Средь полок и витрин забытыхВдыхает пыль история моя.Я там один. Среди врагов убитых.И нет того, кто здесь убьет меня."Конечное, да повторится циклом".Бумажный пленник - истинный герой.Мое сражение покажется лишь мигом:Кому-то - дом, но многим - раны гной.В реальности давно уж съеден червем,Но памятью закованный в веках.Иду вперед с кровавым наваждением,Все также узнаю себя в врагах.Я оборвал бесчисленно историй,Свою воздвигнул в абсолют.У смерти попросив когда-то мораторий,Мне душу поразил бессмертия жнут.И мне опять глаза целует небо,А стыд не позволяет посмотреть.Но вот начало боя - все стемнело.Надеюсь, хоть сейчас конец узреть.

Ключевые слова: Герой воин заточение книга история цикл авторский стих

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