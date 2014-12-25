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Стихи

Вот и трубы отгремели...

Вот и трубы отгремели,
Все давно ушли домой.
Я же в самом, что ли, деле?
Я в гробу и под землей.

Как обидно и досадно,
Ну, зачем же помер я?!
И лежу тут трупом хладным,
Жисть закончена моя...

В белых тапках, и с цветами,
Это как же, вашу мать?!
Вынесли вперед ногами,
И скорее поминать?!

Вы все, гады, на поминках,
Мне и рюмки не нальют,
Я лежу тут под простынкой,
А друзья-родные пьют?!

И спасатели куда- то
Подевались в сей момент...
Ну, зачем я пил, ребята,
Лучше был бы абстинент.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:00
Вчера, 21:00 by SniffПросмотров: 66Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Труп хладный поминки гроб авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Doominski.avi
Вчера, 21:25
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Плюс. Отличный стих.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#2 написал: Sniff
Вчера, 21:34
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Комментариев: 426
Спасибо, рада, что понравилось)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#3 написал: Tigger power
Вчера, 22:02
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Несомненно это очень обидно - помереть и лежать в одиночестве, эх ... +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Sniff
Вчера, 22:17
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Комментариев: 426
Печалька) Про дуэт пиитов тоже есть стишок, все из тех же загробных мотивов)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:28
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Репутация: (2577|-1)
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Комментариев: 9 661
Мне понравился стишок, браво!!! +++

хлопает....браво!
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#6 написал: Sniff
Вчера, 23:31
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Спасибо) Картинка хороша))
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#7 написал: conjure one
Вчера, 23:31
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Комментариев: 2 486
Sic transit gloria mundi. Даже добавить нечего) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#8 написал: Sniff
Вчера, 23:36
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Комментариев: 426
Цитата: conjure one
Sic transit gloria mundi. Даже добавить нечего) +++



In vino veritas, in agua sanitas))
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
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