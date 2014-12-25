Вот и трубы отгремели...Вот и трубы отгремели,
Все давно ушли домой.
Я же в самом, что ли, деле?
Я в гробу и под землей.
Как обидно и досадно,
Ну, зачем же помер я?!
И лежу тут трупом хладным,
Жисть закончена моя...
В белых тапках, и с цветами,
Это как же, вашу мать?!
Вынесли вперед ногами,
И скорее поминать?!
Вы все, гады, на поминках,
Мне и рюмки не нальют,
Я лежу тут под простынкой,
А друзья-родные пьют?!
И спасатели куда- то
Подевались в сей момент...
Ну, зачем я пил, ребята,
Лучше был бы абстинент.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:00
Вчера, 21:00 by SniffПросмотров: 66Комментарии: 8
Ключевые слова: Труп хладный поминки гроб авторский стих