Вот и трубы отгремели...

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:00

Sniff Просмотров: 66 Комментарии: 8 +6 Вчера, 21:00 by

Вот и трубы отгремели,Все давно ушли домой.Я же в самом, что ли, деле?Я в гробу и под землей.Как обидно и досадно,Ну, зачем же помер я?!И лежу тут трупом хладным,Жисть закончена моя...В белых тапках, и с цветами,Это как же, вашу мать?!Вынесли вперед ногами,И скорее поминать?!Вы все, гады, на поминках,Мне и рюмки не нальют,Я лежу тут под простынкой,А друзья-родные пьют?!И спасатели куда- тоПодевались в сей момент...Ну, зачем я пил, ребята,Лучше был бы абстинент.

Ключевые слова: Труп хладный поминки гроб авторский стих

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